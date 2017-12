Vyhlásili víťazov Webby Awards za rok 2010

Víťazov 14. ročníka cien Webby za najlepšiu webovú stránku, ktorých vybrala 550-členná porota Medzinárodnej akadémie digitálnych umení a vied (International Academy of Digital Arts and Sciences) vyhlásili dnes.

4. máj 2010 o 23:00 SITA

BRATISLAVA 4. mája (SITA) -

Cenu za celoživotný úspech získal americký informatik Vinton Cerf, ktorý patrí medzi zakladateľov internetu. Osobnosťou roka sa stal americký filmový kritik a scenárista Roger Ebert za svoj blog na webstránke denníka Chicago Sun-Times. Cenu pre herečku roka získala Amy Poehler za účinkovanie v online seriáli Smart Girls at the Party. Interpretom roka v oblasti filmu a videa sa stala rocková kapela OK Go. Cenu pre najlepšiu sociálnu sieť získal Twitter, ktorý sa minulý rok stal Prelomom roka. Najlepšou webstránkou známej osobnosti sa stal oficiálny web herca Jima Carreyho. Päť cien, od poroty aj od verejnosti, získali webstránka College Humor a denník The New York Times. Ceny Webby odovzdajú 14. júna v New Yorku, pričom slávnostné odovzdávanie bude moderovať komik B.J. Novak.

Webby Awards odovzdali po prvý raz v roku 1996, odvtedy sa stali najprestížnejším medzinárodným ocenením v oblasti internetu. "Internetové Oscary" sa udeľujú v takmer 70 kategóriách v štyroch blokoch - webové stránky, interaktívna inzercia, online film a video a mobil. V porote sedí okrem iných hudobník David Bowie. Okrem nich udeľuje svoju cenu - People's Voice Awards - v takmer každej kategórii aj verejnosť.

Informácia pochádza z webovej stránky www.webbyawards.com.