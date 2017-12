Obedná pauza: figurína, odpáľ

4. máj 2010 o 11:30 Slavomír Benko

V Dummy Never Fails musíte dostať figurínu z miesta A (kanón) do miesta B (terč). Akurát sú medzi nimi v každom leveli nejaké prekážky, mechanizmy, pohyblivé zariadenia a ďalšie predmety, ktoré to komplikujú. Za získané body môžete "vašej munícii" dokupovať rôzne oblečky. Čím menej pokusov a čím menej poškodenia figuríny, tým viac bodov získate. Hra nepatrí k najnáročnejším. Vlastne, občas je problém sa netrafiť... Na niekoľko odpalov sa pri nej ale dá vypnúť. Ovládanie:

Myš: kurzorom nastavujete uhol odpalu, jeho vzdialenosť od kanónu určuje silu. (Klávesové skratky horného menu: R - skúsiť znovu, S - spomaliť, N - ďalší level.)



