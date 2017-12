Dragon Age: Prameny – Procitnutí - znovu sme v tom

Dragon Age: Origins Awakening je pokračovaním mnohými oslavovanej RPG z minulého roka a je to pokračovanie vskutku rekordné.

Dvaja sú viac ako jeden

Netrpezliví hráči už krátko po vydaní pôvodných Origins obliehali fóra Biowaru a zaujímali sa o detaily chystaného datadisku. Jednou z najčastejších otázok bolo – „budem si môcť do datadisku importnúť hrdinu z pôvodnej hry?“ Odpoveď našťastie bola – áno! Táto odpoveď zároveň zodpovedala aj niekoľko ďalších otázok, napríklad tie, ktoré sa týkali ďalšieho smerovania príbehu. Aby sme však nepredbiehali, poďme pekne od tvorby postavy.

„Čože?“, poviete si, „aká tvorba postavy, veď ste práve napísali, že si hrdinu môžem importnúť z Origins!“ Veru áno, nie je to však jediná možnosť ako začať príbeh Awakeningu.



Napriek extrémnemu nedostatku času nám Bioware pripravil v podstate dvojaký začiatok (a teda i dvojaký „pôvod“ vašich hrdinov), čo znamená, že aj datadisk sám o sebe má istý stupeň „znovu-hrateľnosti“. Prvýkrát si to pravdepodobne každý zahrá za svoju starú postavu (už len pre konzistenciu deja – príbeh pokračuje tam, kde skončil), no a druhýkrát tu máme možnosť hrať za celkom novú postavu vodcu Šedých strážcov (tu sa však žiada povedať, že novovytvorená postava je oproti tej importovanej spravidla omnoho slabšia – levelovo aj výbavou). Na tom by nebolo nič zvláštne, keby tento vodca nepochádzal z Orlais... Znalci „histórie“ Fereldenu určite vedia koľká bije, my ostatní sa poďme znovu pozrieť späť na bájny kontinent Thedas do krajiny Ferelden...

...a do regiónu Amaranthine

Tu je totiž vaša nová usadlosť a úloha v jednom. Nech už ste pôvodné Origins ukončili akokoľvek (vývojári evidentne predpokladali, že ste zabitie arcidémona prežili), teraz vaše kroky povedú na sever Fereldenu, kde leží región Amaranthine. Celý kraj pôvodne spravovala (a vlastnila) neslávne známa šľachtická rodina Howe, no po odhalení jej zrady ich majetok prepadol Šedým strážcom a vy ako ich veliteľ prichádzate, aby ste spravili v oblasti poriadok. Z obyčajnej návštevy novonadobudnutého územia sa však vykľuje problém, ktorý musíte na príkaz kráľa Alistaira (alebo kráľovnej Anory – podľa toho koho ste v pôvodnej hre dosadili na trón) vyriešiť práve vy. Bez prezrádzania deja môžeme povedať len toľko, že po smrti arcidémona sa väčšina darkspawn vrátila do podzemia, no nie všetci. Oblasť Amaranthine a jej obyvatelia sú ešte stále súžení krvilačnými potvorami, nikto však nevie ako je to možné, veď teraz už niet nikoho, kto by príšery organizoval a viedol. Naviac, celou krajinou sa šíria správy o darkspawnoch, ktorí dokážu hovoriť. Prichádzate, aby ste si tieto správy overili, ale na to, čo vás čaká vo vašej novej pevnosti určite pripravení nie ste....

Boj o život Šedého strážcu

Boj vlastne JE život Šedého strážcu. Presvedčíte sa o tom hneď po úvodnej animácii, lepšie „in medias res“ pre nás tvorcovia hry pripraviť ani nemohli. Vigil’s Keep, starodávna pevnosť, ktorá odnepamäti slúžila Šedým strážcom, bola znenazdajky napadnutá a všetci strážcovia padli. A tak sa po vašom príchode dostaví nepríjemné pochopenie situácie – momentálne je v celom Fereldene len jeden živý Šedý strážca a tým ste vy. Teraz už chápete, že bojom sa nemyslí len odrážanie útokov darkspawnov. Jednou z vašich najdôležitejších úloh bude bojovať o obnovenie počtov Šedých strážcov, získať bojovníkov na svoju stranu a udržať ich nažive. To však nie je také jednoduché, veď už len samotný rituál prijatia medzi strážcov je životu nebezpečný, svoje o tom vie aj nádejná mladá bojovníčka, ktorej život vyhasne hneď potom, ako ju „naverbujete“ do svojej armády. Akoby sa nám autori hry snažili povedať – pozor, byť Šedým strážcom nie je „len tak“, treba si vážiť každého, kto vôbec prežije. A majú pravdu, na vašej ceste za obnovením svojho rádu si budete vážiť každú pomoc, veď zachraňovať svet a prežiť, to nie je o jednom človeku. Je to o všetkom – o pomoci, o šťastí, ba aj o stave vašich hradieb...

Strážiť a obnovovať...

budete nielen svoju pevnosť, ale aj celý kraj Amaranthine. Pochopte, tento región ostal po páde rodiny Howe do nemilosti bez vládcu. A kto je lepší kandidát na spasiteľa, ako vy? Väčšina questov sa teda týka opráv brnenia, hradieb, hlavného mesta Amaranthine, riešenia strategických vojenských a ekonomických otázok regiónu, zásobovania miest, riešenia sporov medzi vašimi poddanými a podobne. Stanete sa vládcom veľkého územia a s výhodami prídu aj povinnosti. Je pre vás ťažké rozhodnúť sa, či prioritne chrániť polia na ktorých rastie obživa pre celý Amaranthine alebo hlavné mesto, ktoré je centrom obchodu a príjmov? Nuž, budete si musieť vybrať, Dragon Age nikdy nebol o úplne čierno-bielych možnostiach. Príbeh tým však získava určitú dospelosť a vierohodnosť, ani v reálnom živote sa predsa nikdy nerozhodujeme v dokonalom vákuu dobra a zla. K tejto otázke navyše majú čo povedať aj vaši spoločníci a keďže každý z nich má na vec vlastný názor, nemusia byť vzťahy s nimi vždy jednoduché...

Flirt nie je romantika

Už viete, že sa budete snažiť získať pomoc od každej živej duše, no všetky postavy majú iný životný príbeh a s ním aj iné skúsenosti a presvedčenia. A tak je to správne, veď práve tieto odlišnosti robia NPC postavy takými zaujímavými a viacrozmernými. V Precitnutí spoznáte až šesť nových osobností, medzi nimi čarodejníckeho odpadlíka Andersa, nebojácnu trpaslíčku Sigrun, či elfskú ochrankyňu lesa Velannu - a každého môžete presvedčiť, aby sa pridal k Strážcom. Či tak urobíte bude len na vás, každopádne o slovné prestrelky, emočné prehodnotenia ani smútok núdza nebude. Zabudnite však na postavy z pôvodnej hry, okrem Oghrena si už s nikým bratsky nepripijete. To platí aj pre vaše objekty lásky, v datadisku síce narazíte na jemný flirt, žiadna posteľ (či stan) z toho však nikdy nebude. To je vlastne aj jedno z najväčších sklamaní, ktoré datadisk priniesol. Hráči, ktorí boli na svojich spoločníkov citovo naviazaní teraz svorne smútia za Lelianou či Morrigan. Pokiaľ sa však uspokojíte s neškodným laškovaním okolo sympatického mladého mága, máte po probléme. A ak nie, ešte stále môžete svoju pozornosť obrátiť na iné aspekty vzťahu so svojimi priateľmi, napríklad... spravodlivosť.

Spravodlivosť nie je slepá

Túto „slovnú hračku“ sme si dovolili preto, že skutočne mnoho napovedá o jednom z najzaujímavejších spojencov, ktorých môžete v hre stretnúť. Volá sa Justice, alebo Spravodlivosť a je to éterická duša, ktorá ašpiruje práve k tomuto ideálu. Keď sa však Spravodlivosť náhle ocitne v smrteľnom tele a vo svete, kde rozlíšiť spravodlivých od falošných nie je také jednoduché, znamená to pre hráča filozoficky a hĺbavo strávený čas. Autori nás touto postavou veľmi príjemne prekvapili, neraz z nej vypadne citát hodný zapamätania: „Váš svet je natoľko plný krásy, že je krása prehliadaná...“ Takéto momenty skutočne stoja za povšimnutie, robia hru hlbšou a nebojíme sa povedať, že aj menej klišéovitou. Dobro a zlo tu už bolo tisíckrát, no pohľad na svet očami nadprirodzenej bytosti poskytne asi máloktorá hra. Tým sa však originalita autorov zďaleka nevyčerpáva. Aby nebolo všetko také jednotvárne, pripravili si pre nás aj questy za hranicou reálneho sveta, úlohy pre úbohé (no prefíkané) vojnové siroty či morálne podfarbené „súdenie“ nevernej manželky mŕtveho Strážcu. Pre tých z vás, ktorých viac zaujíma taktika a súboje, si však vývojári tiež pripravili niekoľko výziev.

Runy si za peniaze nekúpiš

Medzi novinky patrí napríklad aj schopnosť „ukuť“ si mocné runy, ktoré je možné vložiť do zbraní či brnenia. Aby bol hráč nútený runy skutočne vyrábať a nie kupovať, budú jediné kúpiteľné runy len tie najslabšie, z ktorých si s dostatočnou schopnosťou runecrafting (a s dostatočnými financiami, samozrejme) vyrobíte runu požadovanej kvality. Je to celkom zábava a dáva to hráčovi väčšiu kontrolu nad tým, akými runami vyzbrojí svoj obľúbený meč alebo sekeru. Doteraz sme sa totiž museli spoliehať na to, akú runu sa nám podarilo kúpiť či ukoristiť v temných kobkách, teraz si však stačí s pokojom premyslieť aké bonusy by ten mečík vlastne mal mať a hor‘ sa do výroby. Okrem rytia rún sa dočkáme aj dvoch ďalších nových schopností, ktoré určite neostanú nevyužité – pomôže nám Vitalita, ktorá pridáva bonus k zdraviu a vaši bojovníci budú vďaka nej ešte o niečo nepremožiteľnejší a tiež Jasnosť, ktorá dáva bonus k mane alebo výdrži.

Možno ešte dôležitejšou novinkou je zvýšenie maximálneho levelu až na level 35 a nové špecializácie pre každú z troch základných profesií – bojovníci sa môžu stať Ochrancom a Prízračným bojovníkom, mágovia Bojovým mágom a Archivárom a lotrovia Tieňom alebo Zvedom légie. Čo je však zaujímavé, v datadisku vás už týmto špecializáciám nebudú učiť NPC postavy, ale všetky sa naučíte z kníh voľne kúpiteľných u obchodníkov. Dávajte preto dobrý pozor na tovar každého predavača, môže mať medzi predmetmi aj vašu hľadanú špecializáciu.

Suma sumárum, datadisk sa podaril. Možno budete málo času na „vyladenie“ a dokončenie každého detailu pociťovať v cut-scénach a po finálnom súboji a možno sa vám bude zdať komunikácia s postavami v partii oproti pôvodnej hre obmedzená (nehovoriac o chýbajúcej romantike), ale vtedy si spomeňte: veď na to mali len 4 mesiace. Za taký krátky čas je datadisk priam obdivuhodné dielo, ktoré pekne rozširuje Ferelden a prehlbuje našu zodpovednosť za túto trápenú krajinu i jej obyvateľov. Veď byť Šedým strážcom, to je vo vojne víťazstvo, v mieri ostražitosť a v smrti obeta.