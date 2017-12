Prvé video z nového Call of Duty: Black Ops + jeho analýza

3. máj 2010 o 19:00 Ján Kordoš

Inak by sme sa mali pozrieť do Vietnamu, navštívime severskú oblasť alebo Kubu a veľmi pravdepodobné je, že zavítame aj do vesmíru. Rozsiahle dohady čo tá a tá zbraň v ukážke môže znamenať a či bude možné pilotovať vrtuľník, zatiaľ ponecháme stranou a budeme dúfať, že Treyarch nám prinesie hrateľný a zábavný projekt a nie koridorovú strieľačku, v ktorej sa nebude dať inak ako stúpiť do toho hnedého na zemi.

