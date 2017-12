Poistiť sa dajú už aj smola a nešikovnosť

Ak si pri kúpe elektroniky priplatíte a poškodí sa, môžete ušetriť. Ak sa jej nič nestane, dali ste peniaze navyše.

3. máj 2010 o 0:00 Denisa Čimová

Ročné poistenie náhodného poškodenia výrobku stojí desiatky eur.

BRATISLAVA. Keď sa Ivan cestou z práce na obed nečakane otočil a narazil do stĺpika na chodníku, mal mobil vo vrecku. Keď telefón vybral, zistil, že má prasknutý dotykový displej. Jeho výmena vyšla na 50 eur.

Aj s takýmto typom nehody asi počíta poistenie náhodného poskodenia výrobkov, ktoré ponúkajú elektropredajne aj niektorí výrobcovia. Výmenu displeja Ivanovho mobilu by však riešilo len v prípade, keby poistku mal a poisťovňa by rozbitie telefónu nárazom do stĺpika uznala za náhodné poškodenie.

Čo je náhodné poškodenie?

Koľko to stojí služba Bez rizika náhodného poškodenia v sieti Nay: od 10 do 266 eur podľa ceny výrobku, je na dva roky,

podľa ceny výrobku, je na dva roky, doplnková ochrana Happy Care v Electro Worlde: v priemere 37 eur , suma sa odvíja od druhu tovaru a jeho hodnoty, od 6 mesiacov po 5 rokov,

, suma sa odvíja od druhu tovaru a jeho hodnoty, od 6 mesiacov po 5 rokov, poistenie mobilov v sieti Orange: Klasik – 3 eurá mesačne/ 36 eur ročne,

Premium – 8 eur mesačne/

96 eur ročne. *vybrané poistenia

Zdroj: Nay, Electro World, Orange

Skôr, než si dáte vysvetliť, čo sa rozumie pod náhodným poškodením tovaru, by ste nemali poistnú zmluvu podpísať. „Chápanie náhodného poškodenia v bežnom živote sa nie úplne zhoduje s definíciou náhodného poškodenia v poistných podmienkach, “ upozorňuje produktová manažérka poradenskej firmy AWD Lenka Trebunová.

Spravidla pritom platí, že nedostanete odškodnenie za výrobok, ktorý používate v rozpore s návodom. Nepochodíte ani pri poruche počítača, ktorý spôsobil vírus. Na krádež či stratu sa vzťahuje zrejme len poistka vo firme Orange. Podľa Roberta Bujňáka z poisťovne Cardif Slovakia, ktorá spolupracuje s predajcami Nay a OKAY aj s firmou Orange, poisťovňa neuzná úmyselné poškodenie výrobku. „Na posudzovanie máme vyškolených expertov, ktorí takýto pokus vedia odhaliť, “ dodal.

Poistenie náhodného poškodenia v Nay sa netýka prípadu, ak zákazník fotí pod vodou s fotoaparátom, ktorý nie je vodotesný. „No ak spadne s fotoaparátom náhodou do vody, bude sa poistka na neho vzťahovať,“ vraví Laura Ondriašová z Nay.

Zamyslite sa, či sa vyplatí



Zistite si, či sa poistenie týka celého sortimentu. V Nay sa zatiaľ nedajú poistiť mobily, predajca i poisťovňa to odôvodňujú vyšším rizikom poistenia, ktoré by sa premietlo do ceny poistky aj ostatných výrobkov. Poistka v Nay sa dá uzavrieť na notebooky, fotoaparáty a videokamery. Musia stáť minimálne 100 eur a nie viac ako 2660 eur.

V Electro Worlde sa poistenie týka širšieho spektra spotrebičov a elektroniky. Podľa Jána Gažovského, obchodného riaditeľa siete pre ČR a SR, za rok a pol poistenie využilo asi 13 000 ľudí.

Pred podpisom zmluvy by ste si však mali podľa Trebunovej zrátať, aké škody sa vám na výrobkoch už stali, koľko ste zaplatili za opravy a či sa vám poistka oplatí. Milan Gigel z portálu Pocitace.sme.sk považuje tieto poistenia v takej forme, v akej sa na našom trhu ponúkajú, za nevýhodné. „Nevidím v nich prínos, kým predajca nezoberie na svoje plecia všetku logistiku okolo nich,“ povedal. Zaujímavá je podľa neho naopak ochrana pre prípad náhodného poškodenia, ktorá je súčasťou balíka služieb k výrobku.

Servis môže stáť viac ako poistenie Ochrana pred náhodným poškodením na niekoľko rokov nemusí byť drahšia ako oprava výrobku. BRATISLAVA. Keď Anna zakopla a spadla na nerovnej dlažbe v centre mesta, fotoaparát za 200 eur, ktorý držala v ruke, mal len niekoľko mesiacov. Displej náraz nevydržal a praskol. „Nový displej s opravou by podľa servisu vyšiel minimálne na 150 eur. Oprava je nerentabilná, takmer toľko stál nový,“ povedala. Jej slová potvrdil aj Milan Gigel z portálu Pocitace.sme.sk: „Nepísané pravidlo je, že by náklady na opravu nemali presiahnuť jednu tretinu ceny fotoaparátu, aby bola rentabilná.“ Anna sa preto rozhodla, že displej za 30 dolárov objedná cez internet a vymeniť ho skúsi manžel. Ak sa im to podarí, nemusí ich záchrana fotoaparátu, ak sa mu nič podobné nestane, stáť oveľa viac ako jeho poistenie rizika náhodného poškodenia v sieti Nay. To na dva roky vyjde na 10 percent z ceny fotoaparátu, v tomto prípade na 20 eur. Poistenie fotoaparátu Sony W350, ktorý stojí v elektropredajni Nay 179 eur, vyjde na 17,90 eura. „V servise odhadli, že nový displej na tento typ fotoaparátu môže stáť asi 10 eur, objektív 20 eur. Niekoľko desiatok eur si môže pýtať servis za výmenu. Oslovený servis by si za úkon účtoval 45 eur, “ povedal Gigel. Náhradný displej na notebook HP 6510 po záruke vyjde podľa Gigela na 402 eur bez DPH, jeho výmena na ďalších 30 eur. Ak si objednáte ochranu pred náhodným poškodením (Accidental Damage Protection), zaplatíte za ňu na tento typ notebooku 136, 290 alebo 357 eur podľa toho, či chcete ochranu na tri, štyri, alebo päť rokov. Ochrana sa vzťahuje aj na riziká spôsobené neúmyselným rozliatím tekutín, pády, prevrhnutia či elektrický skrat, tiež na náhodné poškodenie hardvérových produktov. Nevzťahuje sa na stratu, krádež, požiar či normálne opotrebovanie. Denisa Čimová

Pýtajte sa 1. Na aké výrobky a prípady ich poškodenia sa poistenie vzťahuje. Aké výrobky a aké okolnosti ich poškodenia sú z poistenia naopak vylúčené. Pri prenosných výrobkoch, ako sú fotoaparáty, videokamery, mobily či notebooky, je dôležité aj to, či poistenie ich náhodného poškodenia platí len na území Slovenska, alebo v rámci celého sveta.



2. Aké sú poistné podmienky. V letáku síce môže byť, že poistenie kryje aj diaľkový ovládač rozhryzený psom, no poistné podmienky môžu odškodnenie za poškodené príslušenstvo k televízoru vylúčiť. Leták vás môže presviedčať, že poistka preplatí aj zoxidovanie mobilu, ale v poistných podmienkach môže byť, že sa krytie nevzťahuje na škody vzniknuté koróziou. To, čo skončilo vo vode, teda môže byť predmetom sporu.



3. Či sa dá poistka uzavrieť len pri kúpe, alebo aj neskôr. Vo väčšine prípadov to je pri kúpe, Orange však umožňuje poistiť nový mobil do 9 mesiacov od kúpy. Zaujímajte sa, na aké obdobie sa dá poistka uzavrieť. Niekde si obdobie môžete zvoliť, inde je lehota stanovená.



4. Zmapujte si, aký je postup pri nahlasovaní poistnej udalosti. Tiež to, či sa poškodenie výrobku posúdi u vás doma, alebo s ním musíte ísť do servisu. V druhom prípade, či poistka zahŕňa aj preplatenie nákladov na cestu do servisu. (mg, den)

Odlišujte, čo je v záruke BRATISLAVA. Ak vám predajca či výrobca ponúkajú okrem dvojročnej záručnej lehoty aj predĺžený záručný servis a poistenie náhodného poškodenia výrobku, pýtajte sa, na aké prípady sa vzťahujú. Dvojročná záručná lehota by mala zaručiť opravu vnútorných porúch výrobkov, zatiaľ čo väčšina poistiek náhodného poškodenia rieši prípady nečakaných nehôd, pri ktorých sa výrobky mechanicky poškodia napríklad pádom. Predĺžená záruka zabezpečí servis na päť až sedem rokov u vás doma a zaplatíte len súčiastky. (den, mg)



Živly vám vrátenie peňazí zaručia najskôr

Poistenie domácnosti sa spravidla vzťahuje len na škody spôsobené živlami. BRATISLAVA. Spoliehať sa na to, že si prasknutú plazmovú obrazovku dáte vymeniť z peňazí z poistky domácnosti, nemôžete. Vo väčšine poisťovní sa toto poistenie síce vzťahuje na poškodenie spotrebičov či elektroniky vrátane rozbitia displeja mobilu či notebooku, ale len vtedy, ak k nemu dôjde zásahmi prírodných živlov. Teda napríklad, ak ich poškodí úder blesku, výbuch či zemetrasenie. Niektoré poistky domácnosti sa vzťahujú aj na poškodenia po skrate, napríklad v Kooperative (od 20 do 600 W) či v Allianz – Slovenskej poisťovni (SP). V poisťovni Uniqa sa dá skrat elektromotora pripoistiť. Druhým prípadom, na ktorý sa poistka domácnosti môže hodiť, je ten, ak vám elektroniku poškodia iné živly, a to kriminálne. Poistka domácnosti Allianz–SP sa vzťahuje na prípady, ak vám práčku, ale aj notebook poškodia vandali alebo ak ich ukradnú. Ich odcudzenie kryje aj poistka Generali. (den)