Aké bude počasie?

Odpoveď na túto otázku poznajú nielen meteorológovia, ale aj bytové meteostanice. Fungujú podobne, ako starodávne barometre, ktoré ručičkou reagovali na zmenu atmosferického tlaku. Aké v skutočnosti sú a aké technológie používajú? Otestovali sme jedenásť

3. máj 2010 o 13:42 Milan Gigel

modelov z pultov našich predajní.

Bytové meteostanice sú zväčša vyhotovené tak, aby sme zobrazovaným údajom čo najviac rozumeli. Snažia sa nám naznačiť, aké počasie máme očakávať v nasledujúcich hodinách, či dokonca dňoch. Prezradia nám, ako teplo sa máme obliecť a či sa teploty, vlhkosti a hodnoty tlaku zvyšujú, alebo znižujú. Aj keď za meraním a vyhodnocovaním stoja zvyčajne rovnaké čipy, vlastnosti meteostaníc sa podstatne líšia.

Odkiaľ vedia, aké bude počasie?

Existujú tri spôsoby, ktorými sa meteostanice prepracujú k informácii o prichádzajúcom počasí. Najbežnejším je meranie atmosferického tlaku, ktorého hodnoty je možné na lepších modeloch „doladiť“ nastavením nadmorskej výšky. Ak tlak klesá, počasie sa zhoršuje. Ak naopak stúpa, vyčasí sa. Spolu s teplotou a vlhkosťou vzduchu za oknami je možné na displeji zobraziť, či sa blíži dážď, snehová prehánka, búrka či naopak horúce, suché počasie. Senzor na snímanie tlaku sa nachádza vždy v základni, takže ak máte v kuchyni odsávač pár s vonkajším vyvedením a zavriete po jeho spustení dvere, meteostanica vás oklame.

Modernejšie meteostanice využívajú rádiový MeteoTime signál, ktorý obsahuje okrem informácie o presnom čase aj predpoveď počasia na nasledujúce štyri dni, spolu s množstvom údajov o zrážkach a vetre. Sú vysielané pre 470 európskych miest a prijímané sú v etapách v 24-hodinovom cykle. Takéto meteostanice sú mimo pokrytia signálom nepoužiteľné. Môžu byť vybavené senzormi pre snímanie vnútornej a vonkajšej teploty a vlhkosti vzduchu, atmoserický tlak však merať zväčša nedokážu.

Najnovšie modely neobišli ani svet internetu a počítačov. Vybavené sú bezdrôtovým USB komunikátorom, cez ktorý ich obslužný softvér kŕmi informáciami o počasí v nadchádzajúcich piatich dňoch a pomôže im nastaviť presný čas. Vzniká tu však závislosť na počítači, ktorý je potrebný pre aktualizáciu zobrazených dát. Dá sa povedať, že takéto zariadenia sú akýmisi počítačovými terminálmi.

Čo píšu na displeji?

Čas, Teplota, vlhkosť, tlak vzduchu a očakávané počasie. Taký je základný výpočet zobrazovaných hodnôt, ktoré nechýbajú na žiadnej meteostanici. Tie lepšie vybavené pridávajú pocitové teploty, rosné body, a trendy pri každej veličine. Malá šípka napovie, či hodnoty rastú, alebo klesajú. Bonusom je možnosť nastavenia tepelných alarmov, či predpoveď počasia na viac dní z externého zdroja.

Aké sú presné?

Kým všetky testované meteostanice dokázali s rovnakou úspešnosťou predpovedať, ako sa bude v najbližšom období vyvíjať počasie, na číselné informácie zobrazené na ich displejoch sa priveľmi spoliehať nemožno. Na testovaných modeloch sme zaznamenali až 4 stupňový rozptyl nameraných teplôt, údaje o vlhkosti vzduchu bolo ešte menej presné. Keďže však ide o hobby zariadenia, niet sa čomu čudovať. Mimochodom, ako je na tom s presnosťou váš teplomer na okne? Tiež sa im priveľmi veriť nedá. Stačí sa pozrieť v predajni na regál a na každom z nich bude stĺpec inak vysoko.

Ak ide o čas, DCF signál sa pri väčšine modelov postará o to, aby ste sa nastavovaním času či prestavovaním letného a zimného režimu nemuseli zaoberať. Táto funkcia by nemala chýbať na žiadnom modeli.

Cena nemusí byť konečná

Výrobcovia prikladajú batérie ku svojim meteostaniciam iba zriedkavo. Preto ich cena nemusí byť konečnou výškou investície. Niektoré meteostanice si vystačia s dvoma batériami, iné ich potrebujú osem. Preto by ste si vopred mali preveriť, čí sú súčasťou balenia, alebo nie.



Hama TH-200

Hama TH-200 Funkcie: barometer, teplomer a vlhkomer dnu, graf tlaku, pamäť min/max, budík

Napájanie: prikúpte 2xAAA

Dostupnosť: Alza.sk, 17,16 €

Jednoduchá meteostanica pre tých, čo chcú mať prehľad nielen o tom, aká je teplota a vlhkosť v miestnosti, ale aj to aké počasie možno očakávať. Nie je možné spárovať ju s externými senzormi, takže sa žiaľ nedozviete, či nad ránom padol mráz, alebo sa letná horúčava vyšplahala na rekordnú úroveň. Aby ste však mali prehľad o tom, ako rýchlo príde avizovaná zmena počasia, nechýba graf zobrazujúci zmeny atmosferického tlaku. S led podsvietením a funkciou budíka si svoje miesto nájde s najväčšou pravdepodobnosťou v spálni, namiesto starého budíka. Čitateľnosť displeja sa však pri pohľade zdola zhoršuje, takže kontrastné písmo ktoré vidíte v sede, pri ľahnutí na posteľ stratí na intenzite. Akoby batériám dochádzal dych.

Sencor SWS 80

Sencor SWS 80 Funkcie: teplomer, budík, USB komunikátor s PC

Napájanie: prikúpte 2xAA

Dostupnosť: Alza.sk, 28,63 €

Toto zariadenie nie je meteostanicou v pravom zmysle slova, pretože okrem merania teploty v miestnosti dokáže iba odpočítavať čas a spustiť v pravom momente budík. Všetky informácie o počasí získava bezdrôtovo z USB komunikátora pripojeného k počítaču. Ten prostredníctvom miniaplikácie zaistí prenos dát o predpovedi počasia na 5 dní vopred, ku ktorým pribalí informáciu o indexe UV žiarenia a vonkajšej teplote. Počítať však treba s tým, že v ponuke softvéru nenájdete svoje mesto či obec, ale iba 5 reprezentatívnych miest, pre ktoré je predpoveď pripravená, takže nejde o riešenie pre každého. Pre beh zariadenia nie je nutné, aby počítač bežal nepretržite. Zobrazované informácie sa aktualizujú v pravidelných intervaloch, obnoviť ich však možno aj na počkanie. Internet v tomto prípade nahradil aj DCF signá s informáciou o presnom čase. Inštalácia prebehne vo Windows 7 automaticky, softvér si treba stiahnuť z internetu. Nevýhodou je, že sa nikdy nedozviete, aká je naozaj teplota na dvore bez toho, aby ste sa na okne pozreli na teplomer.

Emos W177-1

Emos W177-1 Funkcie: barometer, teplomer a vlhkomer dnu/von, tlak, pamäť min/max, budík, DCF

Napájanie: prikúpte 5xAAA, napájací adaptér

Dostupnosť: Alza.sk, 46,07 €

Tento model je dizajnovým vylepšením toho, čo ponúkajú mnohí výrobcovia v rôznom šate. To, čo naoko vyzerá ako farebný displej je však v skutočnosti obyčajný displej, za ktorým je podsvietená farebná tapeta. Tá dokáže prispôsobiť svoj jas okolitému osvetleniu, takže s ubúdajúcim svetlom v miestnosti sa zobrazenie utlmí. Čas sa automaticky aktualizuje prostredníctvom DCF signálu a meranie atmosferického tlaku berie do úvahy nadmorskú výšku, ktorú je potrebné vopred nastaviť. Externý senzor a interné snímače monitorujú teplotu vzduchu a jeho vlhkosť, v prípade potreby je možné stanicu spárovať s viacerými senzormi. Ide o osvedčenú klasiku, ktorá nesklame. Každá veličina obsahuje okrem aktuálnej hodnoty aj zobrazenie trendu, na displeji možno prečítať aj teplotu rosného bodu či pocitovú teplotu prostredia.

National Geographic 259NE

National Geographic 259NE Funkcie: teplomer a vlhkomer dnu/von, pamäť na 5 rokov, min/max

Napájanie: prikúpte 4xAA

Dostupnosť: Alza.sk, 27,19 €

Aj keď nejde o meteostanicu v pravom zmysle slova, tento model sme nemohli v ponuke predajcov prehliadnuť. Ide o digitálny teplomer, ktorý sleduje teplotu nielen v interiéri, ale aj na vzdialenom mieste prostredníctvom externého senzora. S ním dokáže nadviazať spojenie až na takmer 50 metrov, čím klasické meteostanice prekonáva. Každý deň sa po dobu až piatich rokov do digitálneho žurnálu zapíšu informácie o maximálnej a minimálnej dennej teplote. To môže byť zaujímavé hlavne pre pestovateľov, ktorí chcú mať prehľad o tom, aká klíma je v ich fóliovníku alebo pivnici s hlivou, ale aj pre chovateľov. Čo nás zamrzelo je fakt, že údaje nie je možné exportovať do počítača, takže ak chcete vedieť, aké teploty boli v januári, bez klikania sa nezaobídete.

Hama EWS-400

Hama EWS-400 Funkcie: barometer, teplomer a vlhkomer dnu/von, tlak, pamäť min/max, budík, DCF

Napájanie: 2xAAA, 4xCR232

Dostupnosť: Alza.sk, 64,95 €

Je extrémne štíhla a priam navádza na to, aby bola zavesená na stene tak, aby na ňu dovidel každý. Veľké zobrazovacie prvky poskytujú aktuálny prehľad o čase, teplotách, vlhkosti a prichádzajúcom počasí bez toho, aby bolo nutné prepínať zobrazenie. Netradičná je možnosť výmeny časového údaju za zobrazenie hodnoty atmosferického tlaku. Vybavená je externým senzorom pre meranie teploty a vlhkosti, ku ktorému možno pridružiť ďalšie. Samozrejmosťou je DCF prijímač presného času, ktorý by nemal chýbať na žiadnej meteostanici. Čím sa táto meteostanica líši od ostatných je spôsob jej napájania. Aj keď si hravo vystačí s jedinou gombíkovou batériou formátu CR2032, celkovo sú zabudované pre vyššiu kapacitu až štyri. To znamená, že pri ich výmene budete musieť siahnuť o čosi hlbšie do peňaženky, ako pri iných modeloch. Žiaľ, pri tejto meteostanici sme mali problém pri párovaní s externým senzorom, ktorý sa nám podarilo vyriešiť iba niekoľkonásobným znovuspustením.

Oregon Scientific BAR388GH

Oregon Scientific BAR388GH Funkcie: barometer, teplomer a vlhkomer dnu/von, tlak, pamäť min/max, alarm, budík, DCF

Napájanie: 2xAA, 2xAAA

Dostupnosť: Alza.sk, 51,52 €

Veľký displej, robustné vyhotovenie, avšak chýbajúca možnosť podsvietenia. Týmito slovami je možné v krátkosti charakterizovať meteostanicu, ktorá má všetko, čo sa od nej očakáva. Na prvý ťuk sa spáruje so svojim senzorom a po zachytení DCF signálu nastaví aktuálny čas svojich hodín. Displej je členený tak, aby boli všetky informácie nepretržite na očiach, či už ide o teploty, meranie vlhkosti, či hodnotu atmosferického tlaku. Veľmi sme si obľúbili funkciu teplotného alarmu, ktorú je možné využiť pri externom senzore. Ak teplota v pivnici so zemiakmi poklesne pod 4 °C, alebo ak sa fóliovník prehreje nad 35 °C, ozve sa zvuková signalizácia. A ak patríte medzi motoristov, a obávate sa šmykľavej vozovky, môžete sa nechať upozorniť aj na ňu. Nebyť hlbokého vsadenia displeja, ktoré uberá na jeho kontraste, šlo by o jedného z favoritov pre masy.

TechnoLine WS-6830

TechnoLine WS-6830 Funkcie: barometer, teplomer dnu/von, pamäť min/max, budík, DCF

Napájanie: prikúpte 6xAAA, adaptér

Dostupnosť: Alza.sk, 86,50 €

Pri tomto modeli sa cítite ako na dispečingu, kde treba mať pod palcom čas, vývoj počasia a teplotu vo vnútri a za oknom. LED segmenty sú napájané externým adaptérom a výrobca akosi počíta s tým, že tento zázrak spočinie na vašom nočnom stolíku. Svedčia o tom dva samostatné časy budenia a možnosť tlmenia jasu zobrazenia. Žiaľ, namiesto automatického stmievania je nutné kliknúť na tlačidlo umiestnené na zadnom paneli. Minimalistické zobrazovanie má čosi do seba, predsa len nám chýbala informácia o vlhkosti vzduchu v interiéri. Meteostanica ponúka iba to, čo možno vidieť na jej displeji – synchronizáciu času s DCF signálom a zaznamenávanie teplotných mantinelov. S externým senzorom na meranie teploty vo vode by šlo o kandidáta vhodného k bazénu.

Evolve EMC427 Crystal

Evolve EMC427 Crystal Funkcie: barometer, teplomer a vlhkomer dnu/von, pamäť min/max, mesačná fáza, graf tlaku budík

Napájanie: prikúpte 2xAA, LR44 v balení

Dostupnosť: Alza.sk, 45,35 €

Meteostanica s kvalitným základom má prehľad o teplotách, vlhkosti a vývoji atmosferického tlaku, aby dokázala správne predpovedať počasie. Výrobca taktizoval luxusným zobrazovaním VFD displejom, ktorého jas sa automaticky stlmí, ak v miestnosti klesá intenzita osvetlenia. Jeho plocha je však obmedzená a tak je nutné prepínať medzi zobrazením hodnôt so zabudovaných snímačov a z externého senzora. Alternovať možno aj zobrazenie teploty rosného bodu a pocitovej teploty. Blikajúce segmenty zobrazenia môžu pôsobiť rušivo a pripomínať lunapark v plnej paráde. Výbavou ju možno zaradiť do strednej triedy s obmedzeným zobrazovacím profilom.

Sencor SWS100

Sencor SWS100 Funkcie: teplomer a vlhkomer dnu/von, budík, DCF, METEOTIME na 4 dni

Napájanie: prikúpte 4xAA

Dostupnosť: Alza.sk, 56,69 €

Predpoveď počasia na štyri dni z rádiového signálu, podrobný prehľad o vnútorných a vonkajších teplotách a vlhkosti. Ak by sme mali v krátkosti charakterizovať túto meteostanicu, zaslúži si náš obdiv. Zobrazuje percentuálnu pravdepodobnosť dažďa, smer a rýchlosť vetra a prehľadný profil počasia v nadchádzajúcej trojici dní. Má veľký zobrazovací panel a ľahko dostupné tlačidlá. Treba však počítať s istými obmedzeniami, ktoré sa týkajú voľby územia, pre ktoré je predpoveď spolu s rozsahmi teplôt pripravená. Slovensko je zastúpené iba niekoľkými lokalitami, ktoré nepokrývajú jeho celkovú rôznorodosť. Aj napriek tomu môžeme povedať, že ide o jedného z našich horúcich favoritov.

TechnoLine WS-580

TechnoLine WS-580 Funkcie: teplomer a vlhkomer dnu/von, budík, USB komunikátor s PC

Napájanie: prikúpte 5xAA, adaptér

Dostupnosť: Alza.sk, 109,78 €

Tento model je obdobou nami testovaného Sencoru SWS 80 s tým rozdielom, že súčasťou dodávky je aj externý senzor pre meranie teploty a vlhkosti v exteriéri. Žiaľ, kvôli hardvérovej chybe USB komunikátora s výklopnou anténkou sa nám nepodarilo pripojiť zariadenie k internetu a tak nebolo možné nastaviť ani časové údaje. Výhrady máme voči spôsobu zobrazovania. Negatívne zobrazenie matrice s aktívnym podsvietením je síce zaujímavým spestrením fádnej ponuky, čitateľnosť z bočných uhlov je však veľmi zlá a to až do takej miery, že sa na displeji nedočítate nič. Za zmienku však stojí skvelé rozvrhnutie zobrazovaných dát, takže v každom momente sú viditeľné všetky hodnoty.

Hyundai WSC2032

Hyundai WSC2032 Funkcie: barometer,teplomer a vlhkomer dnu/von, tlak, graf, trendy, budik, fotoramik

Napájanie: prikúpte 2xAA, adaptér

Dostupnosť: Alza.sk, 91,20 €

Ak sa výrobca rozhodne skombinovať funkcie meteostanice s fotorámikom, nemusí z toho vzniknúť mačkopes. Tento model ponúka v režime meteostanice všetko, čo sa od neho očakáva. Informácie o teplote a vlhkosti vzduchu so zabudovaného a externého senzoru sú doplnené o trendy, pocitové teploty a rosné body, informácia o atmosferickom tlaku je zobrazená ako číselne, tak vo forme grafu. Akoby pod kapotou bežal rovnaký čip, ako na ostatných meteostaniciach tejto triedy. Zaujímavým spestrením je plnohodnotný displej s uhlopriečkou 7 palcov, ktorý súčasne plní aj úlohu fotorámika a kalendára. Nuž a možnosť skombinovať fotografie s počasím je samozrejmosťou. Ak existuje cesta, ktorou by sa výrobcovia meteostaníc mali vydať, je to práve táto. Možností sa otvára mnoho. Len na lokalizáciu by dovozcovia zabúdať nemali. Dostupná je iba angličtina, nemčina a francúzština.