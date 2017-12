Inzerát kandidáta na guvernéra Alabamy sa stal na webe senzáciou

Inzerát kandidáta na post guvernéra amerického štátu Alabama, ktorý hlása heslo "Len po anglicky", vyvolal celoštátnu diskusiu o prisťahovalectve.

1. máj 2010 o 20:09 TASR

MONTGOMERY.

Inzerát podnikateľa a kandidáta na alabamského guvernéra Tima Jamesa si už na internetovej stránke YouTube pozrelo vyše 500.000 návštevníkov.

V inzeráte James tvrdí, že štát by mal usporadúvať skúšky na udelenie vodičského preukazu iba v angličtine a mal by zrušiť 12 ďalších jazykov, v ktorých je v súčasnosti možné testy robiť. Kandidát tvrdí: "Toto je Alabama. My rozprávame po anglicky. Ak tu chcete žiť, naučte sa angličtinu."

Niektorí z Jamesových odporcov uvádzajú, že by mal skôr zmeniť roky verbovania a získavania zahraničných výrobcov, vrátane výrobcov automobilov z Nemecka, Japonska a Južnej Kórey.

Inzerát sa objavil na internete v čase, keď Kongres USA debatuje o reforme prisťahovalectva a keď sa aktivisti snažia zabrzdiť arizonský zákon, na základe ktorého je pobyt v tomto štáte bez právneho postavenia prisťahovalca zločinom.