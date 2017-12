Dátum vydania nového Call of Duty: Black Ops - 9. november

30. apr 2010 o 15:00 Ján Kordoš

Názov hry už poznáme – Call of Duty: Black Ops – dokonca aj vieme, že k vydaniu dôjde 9. novembra a to je všetko z oficiálneho prehlásenia, maximálne sa môžete pozrieť na domovskú stránku hry, ale nič na nej nenájdete. Môžeme sa však pustiť do hádania a odhadovania toho, čím by už siedmy diel Call of Duty mohol byť.

Pôvodne sa totiž predpokladalo, že bude hra zasadená do obdobia Studenej vojny, konfliktu odohrávajúceho sa vo Vietname. Dokonca sa z tábora vývojárov vraj ozvala zaručená správa, že sa hra bude volať Call of Duty: Vietnam. Nestalo sa tak, no vôbec to nemusí byť koniec vietnamským jatkám. Niektorí novinári sa domnievajú, že by dej mohol zasahovať do viacerých období: od druhej svetovej vojny, cez krvavý Vietnam, nepokoje začiatkom 80. rokov až po súčasnosť. Viac sa dozvieme až zajtra.

Zdroj: Kotaku, Eurogamer