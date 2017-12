Staré dobré hry: Blood, Outcast, Syberia 2 a mnohé ďalšie...

30. apr 2010 o 13:00 Ján Kordoš

Fanúšikovia adventúr istotne zaplesajú, pretože v apríli dostali poriadny nášup: pokračovanie zamrznutej Syberie ukončí dobrodružstvo Kate Walker s mamutmi. Benoit Sokal zodpovedný za Syberiu však predtým pracoval na projekte Amerzone: The Explorer’s Legacy. Zabudnutý trojcédečkový (to viete, to je to, čo vyzerá ako DVD či Blu-ray, no má to kapacitu cca 700 MB) epos vás vezme na pútavú cestu po Strednej Amerike – fakt zaujímavý a prehliadaný kúsok.

Stratégovia si zas môžu vychutnať klasiky ako Master of Orion 1+2 a Master of Magic – síce postaršie, o to však hrateľnejšie kúsky. Ďalším titulom, ktorý je neprávom zapadnutý prachom je akčná adventúra Outcast – a tentoraz vás čaká skutočne akcia i adventúrenie. Ak by ste mali vyskúšať čo i len jednu hru z ponuky, je to práve táto. Odhalenie dobrodružstva stroskotaného pilota v tajomnej zemi necháme na vás, určite budete prekvapení, pokým ste o tejto hre doposiaľ ešte nič nepočuli.

A na záver si dáme kvapku čerstvej krvi. Alebo za pohár. Nepodarilo sa, strieka nám z obrazoviek po hektolitroch. Strieľačka z vlastného pohľadu Blood spoločne s dvoma prídavkami v podobe Blood Collection patrí – bez preháňania – k tomu najlepšiemu, čo sme na obrazovkách pred používaním grafických kariet hrali. V ktorej hre ste na začiatku vstávali z hrobu s vetou I live... again (mimochodom už vyše 10 rokov textová sprava autora článku pri štarte mobilného telefónu), chopili sa vidiel a išli napichovať perverzných mníchov na ne? Mnoho ich asi nebolo. Pokračovanie, ktoré vyšlo o 2 roky neskôr, už využívalo všetky tie filtrovania a svetelné efekty, čím atmosféra značne osirela, no stále išlo o nadpriemernú hru – ale prvý diel neprekonala. Závan nostalgie ako má byť. Navyše tento týždeň platí 30% zľava na akčné hry MDK, MDK 2 a Giants: Citizen Kabuto vesmírne simulátory (Descent 1+2+3, Freespace 1+2) . Staré dobré hry.

