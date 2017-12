Rezort zahraničia chce nakúpiť výpočtovú techniku za 1,2 mil. eur

Ministerstvo zahraničných vecí SR vyhlásilo tender na nákup výpočtovej techniky v predpokladanej hodnote 1,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

29. apr 2010 o 14:15 (sita)

Podľa zverejneného oznamu v Úradnom vestníku Európskej únie chce ministerstvo nakúpiť okrem iného aj 300 osobných počítačov, 150 monitorov, 60 notebookov a 41 serverov. Ďalším nakupovaným príslušenstvom by mali byť záložné zdroje, switche, tlačiarne, skenery, káble, myši a klávesnice a podobne.

Rezort zahraničia obstaráva výpočtovú techniku formou užšej súťaže, pričom pri vyhodnocovaní bude brať do úvahy najmä cenu, výhodnosť zmluvných podmienok a technické parametre výpočtovej techniky. Záujemcovia o účasť v tendri by mali svoje ponuky predložiť najneskôr do 26. mája tohto roku.