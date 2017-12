Obedná pauza: rozflákajte

30. apr 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 1 0 Odporcovia explicitného násilia v hrách by dnes mali odvrátiť zrak inam, my ostatní so zmyslom pre humor si môžeme užiť masaker s názvom Flakboy. Vašou úlohou je "strategicky" rozmiestniť po laboratóriu nie práve najpacifistickejšie vynálezy a otestovať ich účinky na pokusnom králikovi (ktorý, ehm, nie je tak úplne králik). V každom leveli musíte dosiahnuť požadovanú úroveň jeho poškodenia. Čím účinnejšie využijete zbrane, tým viac dostanete prostriedkov na vylepšenie ich devastujúceho potenciálu. Ovládanie:

Myš. Z panelu na spodku obrazovky vyberiete zariadenia a umiestnite ich na plochu. Potom masaker odsťartujete a sledujete jeho priebeh.



Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.