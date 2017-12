Fallout: New Vegas - do mesta hriechu s rádioaktívnym posolstvom

Fallout 3 aj napriek kontroverznému prijatiu hráčov bol fenomenálnym kúskom. Teraz sa séria vracia do rúk jej tvorcom, hoci pracujúcich v inom tíme. Do Vegas sa tešíme.

29. apr 2010 o 20:35 Ján Kordoš

Vybrať z posledného obdobia hru, ktorá by kontroverzným prijatím u herného publika napriek nesmierne kvalite vyvolala pobúrené reakcie, nie je vôbec zložité. Nadávok sa ušlo dosť Mass Effectu 2 či Dragon Age: Origins, pričom ich výsledná kvalita je bez preháňania vysoko nadpriemerná. Lež oči hráčov sú zaslepene upreté do mŕtvej minulosti, ktorá spomienkami pripomína len to dobré, nevidia poklad rovno pred sebou. Zaručeným hitom na túto tému by bol i Fallout 3 od Bethesdy.

Ale vráťme sa ešte o pár rokov dozadu, do časov, kedy fungujúce a úspešné Black Isle Studio prinášali RPG fanúšikom potrebnú dávku herného šialenstva. Postapokalyptický Fallout prekonal všetky očakávania i napriek obrovským problémom pri vydávaní (pamätníci si spomenú na pôvodne implementované pravidlá GURPS, ktoré boli nahradené obdobným systémom SPECIAL so skillmi, perkami). Jednoducho bomba, ktorá explodovala i o pár mesiacov neskôr v podobe druhého dielu. Strategický Fallout Tactics potešil, avšak všetky oči sa upierali na projekt Van Buren, plnohodnotné pokračovanie, ktorého sme sa však nikdy nedočkali.



Krachujúci Interplay svojou samovražednou finančnou politikou stojí stále jednou nohou v hrobe, vlastní ešte zopár zaujímavých značiek. Po nútenom rozpade Black Isle sa väčšina vývojárov rozhodla založiť nový tím – Obsidian Entertainment. Dalo by sa povedať, že sa akoby len priživovali na pokračovaniach úspešných projektov. Stáli za Neverwinter Nights 2 alebo Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords, vo všetkom sa ale vyrovnali kvalitným predchodcom. Na tento rok chystajú vydať prvý vlastný projekt Alpha Protocol. Ten sa zdá byť na prvý pohľad akčnou hrou – čím samozrejme aj je – avšak výrazné RPG prvky a rozmanitosť riešení situácie robí z hrania odlišný zážitok.

To ale rozhodne nie je jediné želiezko v ohnisku Obsidian Entertainment. Tým pravým polienkom - či skôr riadnym polenom, ktoré dokonale rozžiarilo očká fanúšikov série Fallout, je príprava Fallout: New Vegas. Dá sa povedať, že sa séria teda okľukou vracia k pôvodným tvorcom, ktorí mu s výpomocou Bethesdy (engine, práva na značku) vrátia čaro predošlých dielov a môžu pokračovať tam, kde s Van Burenom skončili. Ak teda fanúšikovia dvoch pôvodných Falloutov budú nariekať, je to len a len ich osobný problém. Izometrický sa dnes už jednoducho nenosia, podobne môžete plakať za starými „stodvadsiatkami“ na cestách, no na seriózne šoférovanie už týchto tátošov ťažko využijete, hoci zabaviť sa s nimi dá, spomienky na nich sú prekrásne a nikdy ich nedostanete z hlavy.

Fallout 3 aj napriek kontroverznému prijatiu hráčov bol fenomenálnym kúskom. Mal všetko to, čo bolo potrebné k tomu, aby sa presadil. Príťažlivosť výzoru z 50. rokov minulého storočia doplnili ohromné možnosti skúmania obrovského priestranstva, čo v izometrických hrách jednoducho nebolo možné až tak dobre dosiahnuť. Samozrejme, chyby a chybičky sa tu našli, avšak atmosféra zostala zachovaná. Rozhovory mohli byť napísané lepšie, chýbala možnosť výberu melee útoku zbraňou, parťáci mnoho inteligencie nepobrali a sem odrobinka, tam odrobinka. Celkovo sa však neoplatilo sťažovať. Obsidian Entertainment sa bude sústrediť na vylepšenie toho, čo dokážu len oni. Ale postupne.

Dej New Vegas sa bude odohrávať tri roky po trojke a štyridsať po dvojke (ak to teda niekoho zaujíma) – avšak v úplne inom prostredí, okolí mesta hriechu, bývalého Las Vegas. Toto miesto nebolo zasiahnuté nukleárnymi zbraňami až v takej miere ako to, ktoré sme doteraz mali možnosť navštíviť v troch rozmeroch. Neznamená to, že by dosah ničivej vojny neónové mesto obišiel, to rozhodne nie, len mutácia nepriložila svoju ruku k premene ľudského plemena tak ako v okolí D.C. Dokonca sa obyvatelia tešia z pitnej vody a elektrickej energie, ktorú berú ako samozrejmosť! Tak trochu iné miesto, no rozhodne zaujímavé, veď v Nevadskej púšti nájdeme napríklad tajomnú Area 51, ktorú si málokto nechá ujsť. Sťažovať na menej príťažlivé prostredie určite nebudeme.

Náš hrdina nezačína svoju púť najlepšie. Ako poslíček má doručiť do mesta hriechu špeciálny balíček, avšak svoju úlohu nesplní. Prepadnú ho banditi a nielenže vás olúpia, ale zároveň i donútia vykopať si vlastný hrob, do ktorého vstúpite. Treba predsa pracovať bez zbytočných svedkov. Na pokraji samotnej smrti však prichádza záchrana robotom Victorom, ktorý ošetrí najvážnejšie poranenia a zúbožené telo odnesie do príbytku amatérskeho lekára / chirurga Mitchella. Ktovie, kde svoj diplom získal – a či ho vôbec má, no tentoraz je doktor Mitchell vašou jedinou záchranou. Možno i zázrakom vás dá dokopy a pokým sa vám výsledok nepáči, môžete sa pomocou techniky upraviť.

Práve tu vás čaká váš skutočný zrod v podobe postavy hráča. Zvolíte si meno (doktor sa naň spýta, pretože doklad o totožnosti pri sebe nenosíte), povahové vlastnosti, črty, príde samozrejme aj na SPECIAL systém alebo charakterizácia základných vlastností – jednoducho si vytvoríte vlastného hrdinu, príjemným spestrením bude istotne robenie Rorschachových testov alebo šialených otázok a vtipných odpovedí na ne. Úplne na záver „operácie“ dostanete do rúk i kultového Pipboya. Momentálne sa nachádzate v mestečku Goodsprings, ktoré sa môže popýšiť vyše dvomi stovkami obyvateľov. Nič moc, ale povedzme si úprimne, že v dnešných časoch ide o obstojné miesto na bývanie, kde sa síce každý s každým pozná a v boji o prežitie viete, po koho boku stojíte. Civilizácia navyše v blízkosti New Vegas stojí na pomerne pevných nohách, nejde o upadajúce skupiny ľudí ledva prežívajúcich v nehostinných pustinách. Tie tu nájdete tiež, lenže púšť okolo Vegas vždy bola a nenáročná vegetácia prežila i príšernú skazu vyvolanú ľudstvom.

Základným, a pre vás najdôležitejším, miestom sa minimálne spočiatku stane miestny bar, lokál Prospectors Saloon, kde sa stretávajú občania a vy získate prvé kontakty. Majú pre vás prichystaných hneď niekoľko úloh, dokonca sa tu stretnete aj so svojimi kamarátmi z púšte, ktorí vás chceli nechať biedne zhynúť. Banditi nazývajúci sa Powder Gangers šikanujú obyvateľov. Tu na vás čaká prvé rozhodnutie, na koho stranu sa vlastne postavíte. Je pekné, že obyvatelia chcú ochrániť svoje príbytky, no sila gangu je pomerne veľká a keď banditom pomôžete odmena vás taktiež neminie. Na druhú stranu môže vo vašom srdiečku byť na poplach túžobné volanie po pomste. Nič nebude zadarmo, nič nebude jednoduché a na základe vašich volieb sa mení karma postavy, ktorá bude jedným z ťahúňov tohto nového Falloutu. Každá úloha v sebe bude ukrývať nutnosť voľby: prijmete daný quest a rozhodnete sa niekomu pomôcť (a niekomu uškodiť) alebo na ponuku nekývnete a radšej sa upíšete druhej strane. Obyvatelia Goodsprings aktívne reagujú na vaše činy a môžu vám neskôr pomôcť, prípadne si na vás začnú brúsiť všetky ostré predmety, ktoré doma nájdu. Systém karmy bude fungovať tak, aby si hráč zvolil svoju cestu a samozrejme bude zaujímavé vychutnať si príbeh z druhej strany. Vaša reputácia sa teda môže meniť z kladnej (pomôžete obyvateľom Goodsprings) na neutrálnu (jednoducho ich necháte napospas osudu, zbytočne nebudete znovu pokúšať osud), až po zápornú (zabijete pre banditov dôležité postavy). Toto v Black Isle... errr... v Obsidian Entertainment vždy vedeli.

Vylepšením musel prejsť aj systém rozhovorov. Konverzácie v pôvodnom Falloute 3 neboli zlé, chýbala im však ironická príchuť z minulosti. O to by sme sa vraj obávať nemali, humor sa vráti späť, dokonca v tej správne čiernej podobe. Do ponuky v rozhovoroch navyše pribudnú špeciálne možnosti vyplývajúce z charakterizácie vašej postavy. Nejde tu len o to, že ak máte hrdinu rečníka, dokáže sa z mnohého vykecať. Tentoraz môžete byť expertom na vybraný typ zbrane a dokážete sa porozprávať s postavou, ktorá ich napríklad predáva, čím stúpne vaša obľúbenosť u nej, zvýši sa vám karma a možno dostanete čosi zadarmo či s výraznou zľavou. Kombinácia dôsledkov vášho konania, reputácie, humoru a samotnej postavy výrazne oživí inak monotónne dialógy. Celkovo sa dostanete medzi tri väčšie frakcie, ktoré stoja za všetkým dianím. Nová Kalifornská Republika zbrojí proti Cézarovým légiám a zabudnúť nesmieme ani na domácich, ktorí sa nehodlajú len tak nečinne prizerať.

Súbojový VATS systém zostáva rovnaký, pri strete s nepriateľom je možné hru pozastaviť, vybrať si model útočenia, respektíve zásahové zóny. Konečne však príde i na útok z blízkej vzdialenosti so strelnými zbraňami, chýbať nebudú ani lahôdku ako golfová palica (s deviatkou železom na večné veky a nijak inak). Taktiež sa výrazných zmien dočká komunikácia s vašimi kumpánmi, ktorí vás budú nasledovať v príbehových misiách. Nielenže nepôjde o tak umelé postavy, ale im budeme môcť zadávať konkrétne príkazy. Tak napríklad či majú byť agresívni alebo skôr útočiť zo zálohy, ktoré zbrane majú používať (nebude chýbať náležitý komentár, že s golfovou palicou síce je zábava, ale ten kanón predsa len robí väčšie bum, nasledovaný smutným pohľad ghoula typu psík, ktorý bude poslúchať a dáva vám labku), či a kedy má liečiť seba i vás a podobne. Taktiež neprídeme o šialené postavy – napr. taká Tabitha v Black Mountain so svojou armádou ghoulov. Obsidian Entertainment chce svetu Fallout vrátiť dobre známu tvár, len v inom prostredí a troch rozmeroch.

Aby však harcovníci nefrflali, že to je príliš jednoduché a vlastne nemusia hodiny a hodiny hĺbavo premýšľať, pripravili si pre nich tvorcovia špeciálny hardcore mód. Kto teda nadával na to, že za desať hodín to mal dohrané (páni, keď si kúpim hru, tak sa trochu predsa pohrabem aj v sekundárnych questoch, že áno), nech si aktivuje túto featurku. Stim-packy a lieky proti radiácií už nefungujú instantne a okamžite, nepriatelia vás dokážu omnoho jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie poškodiť, v batohu inventára musíte zohľadniť váhu munície a keďže ste v púšti, musíte pekne piť (vodu), inak hrdina zomrie na dehydratáciu. Potlesk? Rozhodne, zahrá si totiž občasný zálesák i zjazvený harcovník s vytetovaným V13 na intímnom mieste.

Fallout: New Vegas na prvý pohľad môže pôsobiť ako prídavok, pôjde však o samostatné dobrodružstvo. Nenechajte sa omámiť tým, že to proste vyzerá ako tretí diel. V rukách ho má bývalé Black Isle Studios, čo je partia, ktorá je zodpovedná za prvé dva diely a práve oni dokážu svojim hrám dať čosi ťažko charakterizovateľné, opísateľné. Dušu. Aura príťažlivosti v ich projektoch nikdy nevyžarovala spôsobom „moje postavy majú miliardu polygónov“ alebo „krajina má tisícpäťsto miliónov kilometrov štvorcových, tisíc druhov zvierat a stromov a vôbec“. Keď viete, čo je to radosť hrať hru, užívať si ju, vychutnávať si rôznorodosť, pútavosť a inteligentný humor, poznáte hry starého Black Isle Studios – a to je Obsidian Entertainment. A títo páni robia na Fallout: New Vegas. Možno vám stačilo povedať i toto.

Neveríte, že v Obsidian Entertainment pracujú herní veteráni, ktorí už čo to spolu preskákali? Bude vám musieť stačiť predstavenie základnej štvorice, ktorá vývoju New Vegas šéfuje: Feargus Urquhart – okrem toho, že ide o zakladateľa Black Isle Studios (a samozrejme aj bossa v Obsidian Entertainment), pracoval na Falloute I a II, Icewind Dale I a II, Planescape: Tornment, zrušenom Van Buren + všetky projekty Obsidianu (= spomínané Neverwinter Nights 2, Kotor 2 a momentálne finišujúcom Alpha Protocol). Šéf ako má byť.

– okrem toho, že ide o zakladateľa Black Isle Studios (a samozrejme aj bossa v Obsidian Entertainment), pracoval na Falloute I a II, Icewind Dale I a II, Planescape: Tornment, zrušenom Van Buren + všetky projekty Obsidianu (= spomínané Neverwinter Nights 2, Kotor 2 a momentálne finišujúcom Alpha Protocol). Šéf ako má byť. Chris Avellone – k tímu BIS sa pripojil až pri vývoji Fallout II a podieľal sa na všetkých ďalších projektoch: Icewind Dale I a II, Planescape: Tornment, Van Buren, NWN 2, Kotor 2 a Alpha Protocol. Dovtedy pre Interplay pracoval napríklad na Star Trek: Starfleet Academy alebo nie príliš podarenom Descent to Undermountain. Taktiež stíhal prispieť k hrám ako Lionheart či Baldur’s Gate: Dark Alliance. Fanúšikovia Falloutu ho však milujú hlavne kvôli nemu spísanej Biblii Falloutu.

– k tímu BIS sa pripojil až pri vývoji Fallout II a podieľal sa na všetkých ďalších projektoch: Icewind Dale I a II, Planescape: Tornment, Van Buren, NWN 2, Kotor 2 a Alpha Protocol. Dovtedy pre Interplay pracoval napríklad na Star Trek: Starfleet Academy alebo nie príliš podarenom Descent to Undermountain. Taktiež stíhal prispieť k hrám ako Lionheart či Baldur’s Gate: Dark Alliance. Fanúšikovia Falloutu ho však milujú hlavne kvôli nemu spísanej Biblii Falloutu. Chris Jones – programátor, ktorý možno nie je až tak známy, ale pracoval na všetkých projektoch Black Isle Studios, pripravil engine Falloutu a engine pre vynikajúce RPG Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscur. A to nám úplne stačí ku šťastiu.

– programátor, ktorý možno nie je až tak známy, ale pracoval na všetkých projektoch Black Isle Studios, pripravil engine Falloutu a engine pre vynikajúce RPG Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscur. A to nám úplne stačí ku šťastiu. J.E. Sawyer – hlavný dizajnér zrušeného Van Burenu sa môže konečne vyblázniť pri New Vegas, pracoval taktiež na Icewind Dale I a II, Neverwinter Nights 2.

Zdroj: mnoho zaujímavých informácií (nielen) o Fallout: New Vegas nájdete na českej fanstránke Vault Šílené Brahmíny. Odporúčame všetkými desiatimi.