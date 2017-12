NASA chce hľadať mimozemšťanov

NASA zvažuje desiatky misií, ktorých cieľom bude hľadanie mimozemského života. Chce sa bližšie pozrieť na Mars, uskutočniť misie na Jupiterov mesiac Europa a Saturnov mesiac Titan.

BRATISLAVA. Pátranie po mimozemskom živote by malo byť v najbližších desaťročiach prioritou výskumu amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Počas štvrtkovej telekonferencie to vyhlásil Steve Squyres, výskumník z Cornell University v meste Ithaca v štáte New York.

NASA podľa neho plánuje 28 misií, ktorých cieľom má byť hľadanie mimozemského života, nie všetky však budú nakoniec schválené.

"Astrobiológia a hľadanie života je naozaj to hlavné, čomu by sme sa teraz mali pri výskume našej Slnečnej sústavy venovať," povedal. NASA okrem iného plánuje ďalšie cesty na Mars, ktorých účelom bude priniesť na Zem vzorky tamojšej pôdy.

"Tieto vzorky môžu do značnej miery odhaliť, či na Marse boli alebo sú nejaké formy života," hovorí americký vedec. Ďalšou úlohou misií na Mars bude preskúmať, odkiaľ sa v atmosfére tejto planéty berie metán. Hoci sa v atmosfére rýchlo rozpúšťa, jeho nález v roku 2003 vysoko zvýšil pravdepodobnosť predpokladu, že by planéta ani v súčasnosti nemusela byť úplne bez života.

Západ Slnka na Marse ako ho videla sonda Spirit. FOTO - NASA

Jedna z misií na Mars by sa preto podľa Squyresa "mala pozrieť na to, odkiaľ sa tento metán berie a prispieť k potvrdeniu, alebo vyvráteniu možnosti, že by mohol byť biologického pôvodu".

Ďalším z pravdepodobných budúcich cieľov NASA je Jupiterov mesiac Europa. "Predpokladáme, že Europa má pod ľadovou zemskou kôrou oceán kvapalnej vody. A tam chceme vyslať misiu, ktorá by okrem iného mohla pomocou radarov preniknúť cez ľadovú pokrývku, nájsť oceán, ak tam je, a identifikovať miesta, kde by sa dalo pristáť, aby sme toho mohli zistiť viac," vysvetľuje Squyres.

Ďalším cieľom by mal byť Saturnov mesiac Titan, o ktorom je známe, že je veľmi bohatý na organické látky. NASA intenzívne zvažuje aj misiu, ktorá by získala materiál z kométy a dopravila ho naspäť na Zem. "O kométach sa predpokladá, že sú veľmi bohaté na organické látky, bohaté na stavebné prvky života. Väčšina organických látok na našej Zemi bola podľa všetkého na Zem dopravená kométami," hovorí Squyres.