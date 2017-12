Activision čelí pol miliardovej žalobe, prezident abdikoval

28. apr 2010 o 18:45 Ján Kordoš

Activision sa však neubránil žalobe 38 ľudí (odídenci plus tí, ktorí v IW ešte stále pracujú) na pol miliardy amerických dolárov. Vydavateľ Activision totiž nesplnil svoje sľuby, hoci za minulý rok vyplatil vývojárom 28 miliónov dolárov, stále im dlží ďalších 54 miliónov plus percentá z predaja Modern Warfare 2 za minulý a tento rok (čo bude riadny balík) a prenajatie enginu Activisionu, v ktorom plánuje vytvárať ďalšie hry a chýbať samozrejme nemôže ani nejaké to odškodné. Activision má všetky finančné pohľadávky vyplatiť bývalým zamestnancom do 72 hodín po odchode z tímu. Tieto zmluvné podmienky neplní, navyše jeho zástupcovia prehlásili, že odškodnení budú len tí, ktorí v Infinity Ward zostali a nútia ich i naďalej pracovať na Modern Warfare 3. Avšak ani tí zatiaľ nevideli ani cent.

Zrejme obrovský humbug, o ktorom informujú aj mienkotvorné médiá v USA, neuniesol prezident spoločnosti Activision Publishing Mike Griffith, ktorý sa vzdal svojej funkcie a bez udania dôvodu na svoju funkciu abdikoval. Zostáva však v Activision Blizzard ako viceprezident s ročným platom 250 tisíc amerických dolárov. Dobrý job. Bobby Kottick, prezident Activision Blizzard sa k tomuto problému stále nevyjadril a jeho posledné slová pre médiá tak ostávajú, dnes už nezabudnuteľné, tie chváliace sa o Activisione ako najlepšej spoločnosti pre kreatívnych herných vývojárov.

Dnešné hudobné okienko s novými informáciami o kauze Activision vs. IW (alebo opačne?) tak vynikajúco zapadlo do seba ako puzzle vďaka skvelým tipom čitateľa s prezývkou Garland. Veľká vďaka. Vo včerajšej správe o ďalšom masovom úteku nájdete všetky predošlé linky na staršie klipy. Pardon, články.



Celá rošáda je dôsledkom ľudsky prozaického: peniaze sú vždy až na prvom mieste. V tomto prípade si pohľadávky záväzky (thnx) neplnil Activision, ktorý bol ako jedna z mála spoločností minulý rok i napriek finančnej kríze v čiernych číslach. Asi už vieme prečo...



Mike Griffith si už povedal, či pôjde alebo zostane. Niekto si to istotne rozmyslí aj v Infinity Ward a uvidíme ako zareaguje božsky Bobby a kto prevezme za tento obrovský prehmat zodpovednosť.

Zdroj: Kotaku, Shacknews, G4 TV, YouTube,Garland