Vedecká reality šou fyzika Mičia Kakua

Fyzika nemožného je zatiaľ poslednou knihou amerického fyzika Mičia Kakua. Pozerá sa v nej na súčasnosť vedy očami budúcnosti.



BRATISLAVA. Napísal Mičio Kaku sprievodcu fyzikou, nanotechnológiou, kozmológiou či astrofyzikou? Sondu do histórie kvantovej fyziky? Správu o stave a perspektívach robotiky, neurobiológie, umelej inteligencie? Román v štýle sci-fi?

Všetko naraz a pridal aj bonus: nefalšované očarenie exotickými možnosťami, ktoré pred vedou tu a teraz ležia.

Kaku je profesorom teoretickej fyziky. Jeho najnovšia kniha ho neprofesorsky predstavuje ako človeka, ktorého očarili slová Johna Wheelera: ak ste počas dňa neobjavili niečo zvláštne, deň za veľa nestál.

Fyzika nemožného prináša takých zvláštností nespočetne veľa. Autor ich rozdeľuje na nemožnosti prvého stupňa, čo sú také, ktoré majú šancu stať sa skutočnosťou už v blízkej budúcnosti.

Potom existujú nemožnosti druhého stupňa. Tie síce tiež neodporujú známym fyzikálnym zákonom, lenže na ich uskutočnenie civilizácia nášho typu zatiaľ nemá dosť prostriedkov a je otázne, či ich niekedy bude vôbec mať.

Naozaj nemožné sú až nemožnosti tretieho stupňa, čiže perpetuum mobile alebo predpovedanie budúcnosti, a aj to len za predpokladu, že sa raz nezmenia fyzikálne zákony.

Napríklad presmerovanie rotujúcej zomierajúcej hviezdy tesne predtým, než sa zmení na čiernu dieru, a jej premena na ničivú „hviezdu smrti“ je pre nás nemožnosťou II. stupňa.

Teleportáciu atomárnych objektov, molekuly DNA alebo vírusu očakáva Kaku optimisticky už v nasledujúcich desaťročiach. Ide teda iba o nemožnosť prvého stupňa, aj keď kvantová teleportácia ľudí je už nemožnosťou druhého stupňa.

Príliš veľa fantázie a málo vedy? Vôbec nie. Kaku si dáva záležať na tom, aby zostal na zemi, preto vychádza z výskumov, ktoré majú reálny základ.

Možno sa už skoro zjaví niektorý z jeho „osemmartiniových výsledkov“. Bude taký ohromujúci, že sa po ňom budeme musieť vybrať do baru a dať si osem martini, aby sme sa z prekvapenia spamätali.

Recenzia / kniha



Michio Kaku: Fyzika nemožného (The Physics of the Impossible)

Do češtiny preložil Petr Liebl. l Vydali Argo a Dokořán, Praha 2010