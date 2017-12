Pozrite si miniseriál k napínavému trileru Alan Wake

28. apr 2010 o 16:10 Ján Kordoš

Vypustené boli dve prvé epizódy, v ktorých sa síce až tak mnoho toho neudeje, no rozhodne navnadia na hru samotnú – tá sa objaví exkluzívne pre Xbox 360 14. mája. Určite poteší naviazanosť na hru Alan Wake, príbeh v krátkych epizódach sa venuje inému spisovateľovi, ktorý taktiež prichádza do Bright Falls za múzou a dozviete sa, čo sa v tomto bohom zabudnutom kraji deje a ako Alan Wake mohol napísať knihu, ktorú si nepamätá, no zápletka z nej nebezpečne ožíva. Pohodlne sa usaďte a pozrite si dve prvé časti, ďalšie budú nasledovať v týždňových intervaloch. Nájdete ich na stránke brightfalls.com.

Alan Wake Bright Falls: Epizóda 1 (Oh, Deer)

Alan Wake Bright Falls: Epizóda 2 (Time Flies)

