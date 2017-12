Séria The Sims sa chystá podmaniť i herné konzoly

28. apr 2010 o 15:15 Ján Kordoš

The Sims 3 by sa však v závere tohto roku mali objaviť na Xboxe 360, Playstatione 3, Nintende Wii a handhelde DS. Novinkou budú tzv. Sily Karmy, ktoré budú výrazne ovplyvňovať jednotlivé charaktery. Konzolisti by mali dostať možnosť zdieľať svoj obsah a vytvárať špeciálne životné momenty a deliť sa o ne s priateľmi. Telenovela sa teda chystá podmaniť si i majiteľov konzol – dávajte si však pozor, ak ste len úplne čisto čírou náhodou ukázali svojej drahej polovičke The Sims a potom ste ju od PC nevedeli dostať, je veľmi pravdepodobné, že vám môže začať okupovať i hernú konzolu. Medzitým, v priebehu leta, sa na PC objaví ďalší prídavok Povolanie Snov k pôvodným The Sims 3.

Zdroj: Shacknews