iPod Touch: Flight Control - bezpečné pristátie

Fascinujúci rozdiel medzi nezáživným sledovaním na pochopenie prostej hry a jej samotným, neskutočne pohlcujúcim hraním, dokáže vysvetliť len málokto.

28. apr 2010 o 15:00 Ján Kordoš

Už padajúce kocky Tetrisu dokázali mnohých pripútať, nie to dnešná doba, kedy pomaly aj chladnička obsahuje nekú hru, ktorá vám spríjemní tajné snorenie v nočných hodinách. Prístupnosť casual hier však otvorila dvere brakom a vykradnutým nápadom, takže len raz za čas sa objaví perla, ktorá síce na pohľad vyzerá akoby obyčajne, no ak si to „dobre, jednu hru teda dám, ale len, že si to ty“ vyskúšate, niet vám pomoci, od hrania vás odtrhne málokto a máločo.

Flight Control je presne ten typ hry, pričom rozumne využíva možnosti dotykového displeju iPodu (hra vyšla už i na iPad a Nintendo DSi, chystá sa mobilná verzia), núti vás nielen premýšľať, ale premýšľať rýchlo a zároveň plánovať, kombinovať, uvažovať čo skôr a čo neskôr. Princíp je jednoduchý: na hernej obrazovke máte letisko s rôznymi pristávacími plochami – na tie je nutné navádzať daný typ lietadla. Na dlhšiu (červenú) dráhu musia ísť väčšie (červené) lietadlá, kratšia (žltá) je určená výhradne pre súkromné lietadielka, modrý heliport pre helikoptéry, špeciálne ohraničená vodná plocha zas slúži ako domček pre aeroplány pristávajúce na vode. Na vás je, aby ste prstom uchopili daný stroj, nakreslili trajektóriu jeho pohybu a naviedli ho tak na pristávaciu dráhu bez toho, aby sa vo vzduchu stroje zrazili.

Vidíte, princíp je skutočne prostý a na prvý pohľad úplne nezáživný, avšak len do momentu, kedy sa vám podarí „do domčeku“ priviesť prvých desať lietadiel. A potom ďalšie, ďalšie a ďalšie. Zistíte, že ak máte na obrazovke päť až sedem oblohu brázdiacich strojov, musíte určiť poradie a zároveň trasu daného stroja, ktoré sa odlišujú rýchlosťou letu. S rastúcim počtom lietadiel vytvárate doslova fronty, pričom nie je možné lietadlu len tak povedať, že teraz tu pekne zastav na mieste a čakaj, kým na teba príde rad, ono sa tie mršky neustále hýbu a pribúdajú ďalšie, až vám z toho hlava praskne. Jednoduché a zábavné. Nemáte žiadnu špeciálnu úlohu, nie je tu žiaden príbeh, snažíte sa ako za starých časov dosiahnuť čo najvyššie skóre. Stačí to? Že sa pýtate!

Grafické spracovanie je skromné, ale úplne dostačujúce. Celkovo štyri letiská síce nepredstavujú závratný počet herných plôch, no kým sa na nich vybláznite, zažijete hneď niekoľko zrážok vo vzdušnom priestore. Pred komplikáciami a strete dvoch (a viacerých, niekedy sa pochválite ako dokážete byť šikovní) lietadiel sa ozve zvuková výstraha a stroje, ktoré sa môžu dostať do kontaktu a sú blízko pri sebe, vidíte okamžite vďaka červeným, blikajúcim kruhom okolo nich. Prehľadnosť sa síce s desiatimi a viacerými lietadlami na ploche mierne stráca, prestávate stíhať všetko dostať bezpečne na zem, ale práve v tom tkvie výzva aplikácie Flight Control – výborné plánovanie dokáže divy.

Ovládanie je, ako už bolo spomenuté, absolútne užívateľsky príjemne a pochopiteľné. Presnosť navádzania je dostačujúca, navyše je lietadlo, ktoré môže pristáť, automaticky zbavené svojej farby, takže okamžite vidíte, ktoré sú pripravené rolovať a ktoré sa musíte ešte postarať. Zmeniť trajektórie i po ich naplánovaní je samozrejme možné a často i nutné, keďže napríklad helikoptéry sú až nepríjemne pomalé. Nové lietadlá prilietavajú zo strán, dopredu vám ich odhalí symbol výkričníku, no to netušíte, čo za druh lietadla sa to u vás snaží pristáť. Celkom príjemne pri hraní pôsobí jednoduchá jazzová skladba, len škoda, že je len jediná a po jej dokončení sa počas hrania nespustí znovu – na druhú stranu, ak máte v iPode vlastné skladby, môžete si pustiť tie.

Na začiatku, pri malom počte lietadiel, poteší tlačidlo zrýchlenia, škoda len, že pri pozastavení hry nevidíte hernú plochu a nemôžete vydávať príkazy. Hra by sa tým síce značne zjednodušila a možno by sa stratila výzva pri hraní, avšak ako bonus po určitom počte bezpečných pristátí by sme to privítali, pretože od začiatku až do konca vlastne robíte to isté a jedinou odmenou je dosiahnuté skóre a štatistiky (celkový počet pristátí, priemerný počet pristátí a pod.), žiadne bonusy, žiadne špeciality. To je asi tak jediný, vážnejší problém Flight Control. Za túto jednoduchú a extrémne chytľavú hračku zaplatíte smiešnych 99 centov. Jedna hra trvá často len zopár minút, je možné ju kedykoľvek vypnúť a vrátiť sa do nej. Navyše je pravdepodobné, že nový obsah bude zdarma pribúdať i naďalej. Pozor, extrémne návykové!

HODNOTENIE: 8,5 / 10