Japonsko pošle do kozmu plachetnicu

Japonci chcú využiť vo vesmíre Slnko. Medziplanetárna sonda Ikaros bude na pohyb využívať tlak slnečného žiarenia.

28. apr 2010 o 12:00 SITA

BRATISLAVA. Japonská agentúra pre výskum vesmíru JAXA vyšle 18. mája do vesmíru takzvanú slnečnú plachetnicu s názvom Ikaros (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation of the Sun), ktorá bude na pohyb medzi rôznymi miestami Slnečnej sústavy využívať namiesto klasických pohonných hmôt tlak slnečného žiarenia.

Do vesmíru ju spoločne s kozmickou sondou Planet-C (Akatsuki), ktorej úlohou je monitorovať Venušu, vynesie

raketa H-2A.

Pohon medziplanetárnej sondy Ikaros, ktorej vývoj stál 1,5 miliardy jenov (približne 12 miliónov eur), bude zabezpečovať tenká vrstva solárnych článkov pokrývajúcich jej plachtu. Tá je široká 14 metrov a rozvinie sa až po

vynesení na obežnú dráhu Zeme. Sonda bude rotovať rýchlosťou približne dvadsať obrátok za minútu, čím by sa mala zaistiť jej stabilná poloha počas letu.

Sondu pomenovali podľa postavy Ikara z gréckej mytológie. Ikaros sa spoločne so svojím otcom Daidalom pokúsili utiecť zo zajatia na Kréte tak, že si vyrobili z peria a vosku krídla. Ikaros sa však utopil v mori, pretože vyletel príliš vysoko a slnko mu roztopilo vosk na krídlach.