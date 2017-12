Zlozvyky skrátia život aj o dvanásť rokov

Nezdravé jedlo, pitie či fajčenie skracujú život. V najhoršom prípade až o dvanásť rokov.

28. apr 2010 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, málo pohybu a strava bez ovocia a zeleniny. To sú štyri faktory, ktoré môžu váš život skrátiť až o dvanásť rokov. Myslia si to vedci, ktorí svoje zistenia publikovali v odbornom magazíne Archives of Internal Medicine.

Tím pod vedením Elisabeth Kvaavikovej z univerzity v Osle zistil, že muži by nemali denne vypiť viac ako tri alkoholické nápoje a ženy dva, v týždni je vhodné venovať viac ako dve hodiny športu a trikrát denne jesť aspoň kúsok zeleniny alebo ovocia. Výskumníci to zistili na základe dvadsaťročného sledovania päťtisíc britských dospelých.

„Nemusíte však zachádzať do extrémov, ak chcete patriť k zdravým ľuďom“ dodala pre agentúru AP Kvaaviková.