NASA predĺži život raketoplánov. Do novembra

27. apr 2010 o 14:12 SITA

Misia raketoplánu Endeavour, ktorá bola pôvodne naplánovaná na 29. júla, sa posunula až na november. Dôvodom je výmena magnetu na detektore antihmoty s názvom Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02).

BRATISLAVA. Misia amerického raketoplánu Discovery, ktorá je naplánovaná na 16. septembra, nakoniec nebude posledným letom raketoplánov do vesmíru. Ako posledný poletí k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) v novembri raketoplán Endeavour, ktorý na ISS vynesie detektor antihmoty s názvom Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02). Informovali o tom predstavitelia Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Dôvodom tejto zmeny je rozhodnutie medzinárodného tímu vedcov vymeniť na AMS-02 kryogenicky chladený supravodivý magnet, ktorý by vydržal približne tri roky, za permanentný magnet, ktorého životnosť by mala byť 10 až 18 rokov.

Stanica vydrží až do 2020



Vedci vedení fyzikom Samuelom Tingom z Massachusetts Institute of Technology sa tak rozhodli na základe návrhu americkej vlády predĺžiť misiu ISS minimálne do roku 2020. Raketoplán Endeavour mal pôvodne odštartovať na svoju misiu 29. júla, avšak pre výmenu magnetu na AMS-02 museli jeho štart odložiť až na november.

"Myšlienkou výmeny magnetu na AMS-02 sme sa začali zaoberať už koncom minulého roka a v januári, keď sa začalo hovoriť o predĺžení misie ISS až do roku 2020 alebo dlhšie," uviedol Ting. Nový magnet pre AMS-02, ktorý použili aj na prototype AMS-01 v roku 1998, vybrali zo skladu v Nemecku a otestovali ho, či u neho nedošlo k degradácii.

Testy dopadli dobre a magnet preto teraz plánujú previezť do sídla Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve, kde AMS-02 zmontujú.

Do ukončenia programu amerických raketoplánov zostávajú ešte tri misie. Ako prvý poletí k ISS Atlantis (14. mája), potom Discovery (16. septembra) a nakoniec v novembri Endeavour. Raketoplány by sa mali potom umiestniť v múzeách, pričom Discovery budú môcť vidieť návštevníci Smithsonian National Air and Space Museum vo Washingtone.