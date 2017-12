Fotoaparáty sú opäť o čosi lepšie

Fotonoviniek je na jar skutočne veľa. Výrobcovia sa tentoraz zamerali na zvýšenie kvality snímania a doplnkové funkcie, ktoré zjednodušia správu fotografií. Ťažké zrkadlovky budeme vyťahovať do terénu zriedkavejšie, počítač sám zistí, ktoré fotografie pat

27. apr 2010 o 13:12 Milan Gigel

ria k sebe a polepšila si aj trieda najlacnejších modelov.

Fotoaparáty sa najlepšie predávajú vždy pred letnou sezónou. Zákazníci sa obzerajú najmä po lacnejších modeloch, ktoré im ponúknu viac pohodlia ako starý fotoaparát, ktorý si kúpili v minulosti, tvrdí Slávka Šikurová z internetového obchodu realshop.sk. Ich nároky však každý rok narastajú.

Mnohí už vedia, že najviac záleží na optickej výbave, aj keď nie vždy majú jasno v tom, podľa čoho ju posudzovať. Najnovšie prieskumy zistili, že digitálny fotoaparát majú dve z troch slovenských domácností.

Pekne zoširoka

Širokouhlé objektívy so základným päťnásobným priblížením už nie sú výsadou strednej triedy kompaktných fotoaparátov. Spotrebitelia rýchlo prišli na to, že bez širokého ohniska je každá miestnosť primalá a aj tá najmalebnejšia scenéria v úzkom výreze stráca

pôvab.

Túto stratégiu si tento rok zvolil Samsung a podobný trend cítiť aj u iných značiek. Najlacnejšie objektívy s obmedzenými možnosťami pomaly končia. Aj kompakt musí byť dostatočne univerzálny, aby podal očakávaný výkon v každom prostredí.

Citlivejšie čipy

Na ničom nezáleží pri digitálnom fotoaparáte tak, ako na kvalite jeho snímača. Na obmedzený dynamický rozsah či šum sme si už akosi zvykli.

Výrobcovia preto posúvajú priečku vyššie a začínajú uvažovať o výmene snímačov za lepšie. CMOS technológia bude pri vyšších modeloch tlačiť do úzadia menej citlivú CCD. Sony sa zameriava na snímanie pri slabom osvetlení, kde snímač Exmor R CMOS dokáže zachytiť až dvojnásobok svetla v porovnaní s doterajšími snímačmi.

Výsledkom sú čistejšie detaily, potlačený šum a omnoho vyššia citlivosť snímania pri všetkých svetelných podmienkach.

Samsung sa vydáva cestou snímačov BSI CMOS, iní začínajú používať snímače s väčšou uhlopriečkou. Na megapixeloch už nezáleží. Existuje však aj iný trik, ktorý sa skrýva za skratkou HDR.

Ak dokáže fotoaparát v krátkom slede za sebou urobiť dve snímky s rôznym jasom, dokáže ich skombinovať do výsledného obrázku tak, aby zanikli všetky obmedzenia snímania s protisvetlom. Akoby dynamický rozsah zrazu stratil svoje obmedzenia.

Preč so zrkadlom

Čo sa stane, ak zrkadlovka príde o svoje zrkadlo, avšak zachová si veľký snímací čip a bajonetový upínač na výmenu objektívov? Stane sa ľahšou, kompaktnejšou a všestrannejšou bez toho, aby bolo možné postrehnúť akúkoľvek zmenu v kvalite snímok. Prvé modely sa objavili už v minulých sezónach, teraz však výrobcovia pritvrdzujú.

Olympus intenzívne pracuje na svojom modelovom rade s označením PEN, Samsung má svoju NX10, Panasonic pokračuje vo svojom rade Lumix G. Všetky majú čosi spoločné – šliapu na päty zrkadlovkám všade tam, kde boli dosiaľ až príliš objemné.

Neznamená to však, že vývoj ultrazoomov zamrzol. Olympus uviedol model SP-800UZ, ktorý má objektív s rekordným, až 30-násobným optickým priblížením.

V spojení s družicami

Existuje jediný spôsob, ako uľahčiť triedenie fotografií v počítači. Ak softvér v hlavičke fotografie prečíta, kde bola nasnímaná, bude schopný zobraziť nielen časovú os, ale aj mapu, ktorá zdokumentuje vaše výlety a výpravy za hranice sídliska.

Takéto pohodlie prináša zabudovaný GPS prijímač, ktorý v každom momente vie, kde sa fotoaparát nachádza. A keďže navigačný signál obsahuje aj informáciu o presnom čase, už nikdy vám zo snímok nevypadne časový údaj.

Panasonic zaradil GPS výbavu do obľúbeného modelového radu TZ, Sony pridáva do svojej HX5 aj digitálny kompas, ktorý do snímky zaznačí aj smer, na ktorý bol zacielený objektív.

Tieto informácie dokážu spracovať nielen internetové služby na vymieňanie snímok, ale aj softvéry, ktoré k fotoaparátom patria.

Bez videa to už nejde

Tak ako mobilné telefóny získali prvenstvo v natáčaní videoklipov pre zavesenie na internete, natáčanie videa v HD rozlíšení sa stalo vo svete digitálnych fotoaparátov neodmysliteľným štandardom. Neohrabané nahrávky v malom rozlíšení a s trhaným pohybom sú minulosťou.

Nie, že by fotoaparáty chceli konkurovať videokamerám, ale spotrebitelia sa cítia istejšie, ak majú v rukách nástroj, ktorý dokáže zachytiť scény, na ktoré sú ich fotografické zručnosti prislabé.



Aj krátky, niekoľkosekundový videoklip dokáže neraz prezradiť viac, ako sekvencia desiatok fotografií.

Žiaľ, HDMI výstup je zatiaľ stále za príplatok, aj keď takmer každý model je vybavený potrebným rozhraním. Platí sa za káblik s neštandardnou koncovkou.

Pohodlie nadovšetko

Ženy si zvyčajne potrpia na atraktívny dizajn a tenké vyhotovenie fotoaparátu, muži radi objavujú nové technológie.

Všetci však majú jasnú predstavu, koľko námahy chcú pri snímaní vynaložiť. Stalo sa pravidlom, že čím menej, tým sme radšej.

Moderný fotoaparát už nikoho neobťažuje výberom motívových režimov a sám zistí, či je pred jeho objektívom slnkom zaliata pláž, skupinka veselých ľudí, alebo zamračená obloha.

Sám zvolí potrebný režim snímania a ak treba, zaobíde sa aj bez klikania na spúšť. Odštartuje ho úsmev, či žmurknutie oka.

A ak nemáte času nazvyš a nenájde sa nikto, kto by fotografoval na bláznivej oslave, stačí použiť podstavec s motorčekom, ktorý bude sledovať celú miestnosť, aby zachytil kľúčové momenty.

Fotoaparát pri zaostrovaní spozná vašich blízkych, panorámu zosníma pohybom zo strany na stranu a jeho veľký, žiarivý displej dokáže reagovať aj na dotyky prstu. Komplikovaná veda sa zmenila na radosť pre každého.