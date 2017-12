Ďalší masívny odchod zamestnancov z Infinity Ward

27. apr 2010 o 12:30 Ján Kordoš

Po včerajšom resumé tu máme nové. Odišli ďalší. Tentoraz až ôsmi a nikoho už nebaví ani informovať o tom, kto sa vlastne vzdal zamestnania v úspešnom tíme pod prestížnym vydavateľom, spoločnosťou Activision, ktorá túto zábavnú šou spustila. Celkový počet bývalých zamestnancov sa tak vyšplhal na 25 a možno sa nám tento týždeň podarí prekonať okrúhlu tridsiatku. Podľa posledných správ je už tucet z nich zamestnaných v Respawn Entertainment, vývojárskom tíme zakladateľov Infinity Ward, ktorí nahnevaní z praktík Activisionu opustili svoje predošlé pôsobisko.

Dnešným hudobným spestrením sa stáva ďalšia kultová vec – možnosť čitateľskej voľby stále funguje, napíšte do diskusie, čo by ste chceli vidieť / počuť nabudúce, niekto predsa z Infinity Ward ešte odíde. Pre tých, ktorí nezachytili úvod, všetko to začalo nenápadným obrázkom, pokračovalo romanticky, roboticky, tanečne, hromadne a napokon diaľnicami do pekla (netýka sa slovenskej politky). Aspoň aby v pravidelných správach o odídencoch z Infinity Ward bolo čosi nové a zaujímavé.

