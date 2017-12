Svet Oddworld sa vracia na PC

27. apr 2010 o 12:00 Ján Kordoš

Dva ďalšie diely, akčná adventúra Munch’s Oddysee (2001) a strieľačka Stranger’s Wrath (2005), vyšli exkluzívne iba pre prvý Xbox, no tento rok by sa mali dočkať špeciálnej konverzie i PC hráči, pretože sa všetky štyri napokon objavia na Steame. Dva prvé diely si za skromný peniaz už stiahnuť môžete, konzolové prerábky sa objavia neskôr.

V rámci tejto informácie ďalej tvorca Oddworld značky, Lorne Lanning pre G4 povedal, že plánujú svoje bohatstvo ďalej rozširovať. Pôvodne vývojári z Oddworld Inhabitants na herný svet zanevreli, teraz však skúšajú experimentovať, keďže sa hry pomerne výrazne za tých niekoľko rokov zmenili, nechcú však riskovať so zabehnutou značkou Oddworld. Na nový diel z toho sveta si teda budeme musieť počkať a stále vôbec nie je jasné, či sa vôbec objaví. Ak by však dva čisto konzolové porty zaujali, možno by sa splnilo prianie mnohých hráčov, vývojári by sa vrhli do práce a stretli by sme sa ak nie s Abem, tak s ďalšími príbehmi zo sveta Oddworld.

Zdroj: Shacknews, G4TV, Steam