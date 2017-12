Stanica SyFy chce Red Faction spracovať ako film

27. apr 2010 o 10:05 Ján Kordoš

Televízna stanica Syfy totiž oznámila spoluprácu s THQ, ktorej výsledkom je príprava dvojhodinového Red Faction filmu vysielaného v televízii. Podľa všetkého by mohlo eventuálne ísť o pilotný snímok k dlhodobejšiemu seriálu. Rozhodne by sme neprotestovali, kvalitných sci-fi seriálov je totiž zúfalo málo a prostredie Marsu s utlačovanými robotníkmi by dávalo bohaté možnosti smerovania príbehu a odboja proti nepríjemným korporáciám.

Podľa VG 247 je jediným hercom, ktorý by mal dostať úlohu hlavného hrdinu, jednoznačne Jason Statham, s čím musí súhlasiť každý fanúšik akčných filmov. Áno, najlepšia voľba. Ktorú zo sci-fi hier by ste radi videli vo forme seriálu vy? Taký Mass Effect ako kombinácia StarGate, Battlestar Galactica a Star Treku by zlou voľbou nebol...

Zdroj: VG247