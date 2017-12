Spájate prácu a Facebook? Buďte opatrný

Denne v práci strávime na sociálnej sieti štvrťhodinu. Čo tam z práce odhalíme, je na nás, no treba zvážiť dôsledky.

27. apr 2010 o 0:00 Adam Valček

Popularita sociálnych sietí vzrastá aj na pracovisku. Facebook v práci používajú dve tretiny pracujúcich. Ak tam neuvážene zverejňujete informácie o zamestnaní, môžete mať problémy.

BRATISLAVA. V jednom okne otvorený Word s listom pre obchodného partnera, v ďalšom nedopísaný facebookovský post o tomto liste. Podľa prieskumu americkej spoločnosti Nucleus Research sa dve tretiny zamestnancov obyčajne pripájajú na Facebook počas pracovného času. Denne tam priemerne strávia pätnásť minút. Kríženie súkromnej komunikácie s pracovnou je stále viac štandardom ako náhodou.

Práca je jediným miestom na facebookovanie pre jedného z tridsiatich troch zamestnancov. Až 87 percent pracovníkov s prístupom na Facebook nevedelo definovať pracovný dôvod, prečo sa naň pripája.

Píšeme si s priateľmi a kolegami, dávame „kamarátom" vedieť, aký projekt sa nám nezdaril, ako nás naštval šéf či klient. A práve tieto informácie môžu byť problém.

Hranica medzi súkromím a prácou je diskutabilná

Facebook v skratke

Sociálna sieť Facebook má vyše 400 miliónov používateľov po celom svete,

na Slovensku má približne 1, 1 milióna používateľov,

ide o miesto, kde si možno vymieňať obrázky, videá, odkazy na zaujímavé stránky,

môžete písať statusy - posty, čo aktuálne robíte alebo cítite,

nadväzujete priateľstvá s „kamarátmi", tí však nemusia byť vašimi priateľmi aj v skutočnosti,

vystupujete pod vlastným menom a pravdivými osobnými údajmi,

dajú sa nastaviť rôzne úrovne zabezpečenia profilu,

slovenským konkurentom je portál AZet.sk, ktorý v novej verzii ponúka takmer rovnaké funkcie ako Facebook, v popularite ho však neporáža,

podobným webom ako Facebook je MySpace.com, ktorý sa na Slovensku neuchytil, alebo Twitter, ktorého dosah je na Slovensku nižší ako Facebooku.

Nucleus Research našiel doktora, ktorý si prostredníctvom Facebooku vymieňal informácie o pacientovi so sestrami pracujúcimi v rôznych zmenách. „Hranica medzi súkromím a prácou je tam, kde vymedzíme, odkiaľ a na aký účel zamestnanec informáciu dostal," hovorí Vanda Šinková, manažérka ľudských zdrojov spoločnosti PricewaterhouseCoopers.

Okruh informácií, za ktorých zverejnenie na Facebooku vás môže zamestnávateľ potrestať, je diskutabilný. Podľa Zuzany Bukvišovej z advokátskej kancelárie Pavel Nechala & Co. by mal pred zverejnením zamestnanec zvážiť, do akej miery je jeho konanie v súlade s dobrými mravmi a či nepoškodzuje zamestnávateľa.

„Ak by sa preukázalo, že vyzradením závažných informácií by vznikla zamestnávateľovi škoda alebo že práve výroky zamestnanca poškodili dobré meno firmy, zamestnávateľ voči pracovníkovi môže vyvodiť dôsledky," myslí si Bukvišová.

Podľa Šinkovej nie je problém zverejniť informácie o kolegoch, klientoch či firme, ak boli tieto informácie na to určené. Ak nie, išlo by podľa nej o ich zneužitie.

Musíš byť na Facebooku, hovorí šéf

Opakom môže byť práca v oblasti, kde sa Facebook vyžaduje ako pracovný nástroj. Nevyhnú sa mu najmä médiá, reklamné a komunikačné agentúry či internetové obchody.

Podľa americkej štúdie nepoužíva v práci na súkromné účely Facebook trinásť percent pracovníkov, ktorí ho používajú na pracovné účely (marketing, spravovanie fanúšikovských stránok a podobné aktivity). Keď pracujete v spoločnosti, kde je Facebook takpovediac pracovnou náplňou, vyhnúť sa mu nemôžete. Jedine výpoveďou.

„Neviem si reálne predstaviť, ktorý zamestnávateľ by nútil zamestnanca byť na Facebooku," vraví Bukvišová. Ak by však táto činnosť patrila do jeho pracovnej náplne, vtedy podľa právničky nemožno hovoriť o nútení, ale o oprávnenom vyžadovaní plnenia pracovných úloh.

Zákazy sú bežné, no dajú sa obísť

Facebook je aj výborným prostriedkom na porušovanie firemnej komunikačnej politiky. Kým služobný e-mail môže zamestnávateľ ľahko monitorovať, pri správach odosielaných cez Facebook je takéto úsilie sťažené. Napriek obmedzeniam existujú dostupné webové možnosti, ako ich obísť.

Zamestnávateľ je však oprávnený kontrolovať, ako trávite pracovný čas. „Takouto kontrolou by sa nemalo zasahovať do súkromia zamestnancov, ako napríklad otváraním súkromných e-mailov," vysvetľuje Bukvišová.

Pracovníci vo VÚB banke nemajú prístup na Facebook. „Tento typ komunikácie sa spája s bezpečnostnými rizikami," povedala hovorkyňa banky Alena Walterová. V banke však akceptujú využívanie internetu aj na súkromné účely, „v rozsahu, ktorý negatívne neovplyvňuje plnenie pracovných úloh".

Naopak, zamestnanci audítorskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers kontrole firmy nepodliehajú. „Súkromné aktivity zamestnancov nekontrolujeme a nenariaďujeme. Je zodpovednosťou zamestnanca, aby dodržiaval zadefinované pravidlá," vysvetlila Šinková.