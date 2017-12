Zvukové vlny ako zbraň

San Diego 6. mája (TASR) - Firma American Technology Corporation (ATCO) zo San Diega sa špecializovala na prvotriednu reprodukciu hudby. Nedávno predstavila ...

6. máj 2002 o 8:15 © TASR 2002

San Diego 6. mája (TASR) - Firma American Technology Corporation (ATCO) zo San Diega sa špecializovala na prvotriednu reprodukciu hudby. Nedávno predstavila úplne novú reprodukčnú techniku využívajúcu ultrazvuk, ktorá v niektorých oblastiach predstihuje bežné reproduktorové sústavy.

Takzvaná HyperSonic Sound Technology (HSS) premieňa digitálne zvukové dáta na ultrazvukové vlny, ktorých smer, vzdialenosť a hlasitosť je možné regulovať. Po príchode na určené miesto sa všetky prenášané zvukové informácie opäť zložia dokopy.

Tento systém znesie označenie revolučný, pretože v spojení s reproduktorovou technikou NeoPlanar ozvučí každé presne určené miesto vo veľkej sále.

Takéto cielené nasadenie zvukových vĺn zaujalo aj americké ministerstvo obrany, ktoré firmu ATCO požiadalo, aby predložila návrhy na využitie HSS v armáde.

Firma ATCO prišla s mierne upravenou technikou Directed Stick Radiator (DSR), ktorá vzájomne zosilňuje zvukové a tlakové vlny a zameriava ich na určený cieľ. DSR - asi meter dlhá a štyri centimetre široká trubica zo špeciálneho polymérového kompozitu - vyzerá trochu ako kríženec pancierovej päste a nadrozmernej injekčnej striekačky.

Elektrický kontakt vyvolá v prvom z radu piezoelektrických kotúčov zvukový impulz, ktorý sa preženie cez trubicu. Sotva sa ocitne pri druhom kotúči, tento tiež "vystrelí" a zosilní prvý impulz.

To sa opakuje tak dlho, až kým hrdlom trubice neprejde silný, úzko zameraný zvukový impulz s intenzitou 140 decibelov. "Táto stlačená zvuková vlna pôsobí skoro ako guľka," povedal Elwood Norris z firmy ATCO, ktorý prvý prototyp vyskúšal sám na sebe, pre časopis New Scientist. "Doslova ma to omráčilo a určitý čas som nič nevnímal. Tento prístroj dorazí možno aj kravu."

Hlavný efekt vyvoláva extrémna hlasitosť. V dôsledku toho začnú človeka silno bolieť ušný bubienok a zvukovody a na dve hodiny ohluchne. Zasiahnutý je okrem toho silno dezorientovaný, pretože zvuková vlna trafí aj orgán rovnováhy vo vnútornom uchu.

Armáda a polícia môžu dostať do rúk "humánnu" zbraň, ktorá protivníka nezabije, ale iba paralyzuje. DSR by mohla byť riešením pre bezpečnostný personál v lietadlách, v ktorých nie je možné použiť bežné strelné zbrane. Po vyriešení dizajnu sa môže začať so sériovou výrobou.