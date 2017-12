Dozvieme sa, či mobily škodia alebo nie

Pol milióna Európanov bude po dobu tridsiatich rokov pod drobnohľadom vedcov, aby sme zistili odpoveď na otázku, ktorú si kladieme viac ako desaťročie. Škodia nám mobilné telefóny, alebo nie?

26. apr 2010 o 9:35 (mg, reuters)

Narozdiel od doterajších štúdií, výskumníci budú monitorovať vzťah medzi používaním telefónov a ľudským zdravím v reálnom čase. Budú zisťovať, akým spôsobom rádiové žiarenie ovplyvňuje náš organizmus a pochody v ňom prebiehajúce. Budú hľadať vzťahy medzi vznikom ochorení, a ich vývojom počas liečby. Výskum bude analyzovať nielen zdravotné záznamy dobrovoľníkov, ale aj podrobné výpisy dokumentujúce používanie ich telefónov.

Doterajšie výskumy sa zameriavali na krátke časové obdobia, ktoré trvali v rozsahu od 5 do 10 rokov. V skutočnosti je však mobilný biznis natoľko rozsiahly, že ak by sa aj škodlivosť mobilov preukázala, výsledkom by bolo iba ďalšie oživenie trhu novými technológiami, ktoré zaplatí spotrebiteľ. Urobiť krok späť už nemožno.