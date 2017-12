Vojaci chcú ovládnuť vesmír. Zase

Výskum kozmu oslavuje dvadsiatku ikony a americkí vojaci sa chvália raketoplánom. Pritom v moriach žijú milióny druhov, ktoré nik nepozná. Aj taký bol týždeň vo vede.

25. apr 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Keď armáda preberá po NASA technológiu, vždy to vyvoláva otázky. Aj v prípade projektu X-37.(Zdroj: NASA)

Výskum kozmu oslavuje dvadsiatku svojej ikony a americkí vojaci sa chvália raketoplánom od NASA. Pritom v moriach žijú milióny druhov, ktoré nik poriadne nepozná. Aj taký bol týždeň vo vede.

Pred dvadsiatimi rokmi poslal americký Národný úrad pre letectvo a vesmír do kozmu ďalekohľad, ktorý mal zmeniť naše nazeranie do hlbín univerza. Je asi príliš optimistické považovať Hubblov vesmírny ďalekohľad za najdôležitejší prístroj ľudstva. Ale astronómom dal dovtedy nevídanú možnosť pozerať sa bez vplyvu atmosféry i hľadieť do diaľok, ktoré sa ešte pred niekoľkými desiatkami rokov ukrývali v predstavách teoretikov či autorov vedeckej fantastiky.

Teleskop, ktorý potvrdil zrýchľujúce sa rozpínanie kozmu i priamo uvidel vzdialenú exoplanétu, tak rozhodne patrí k najúžasnejším vynálezom ľudstva. A už teraz sa môžeme tešiť na jeho nasledovníkov.

NASA mala dobrý týždeň. Okrem osláv „habláku“ zverejnila aj prvé zábery svojho nového observatória SDO. To sleduje Slnko a na Zem poslalo snímky v kvalite, o akej vedci dosiaľ ani nesnívali. Už mu len zostáva potvrdiť námietku (kohokoľvek, kto sa vo voľnom čase hrá na klimatológa), že práve naša materská hviezda je za globálnymi teplotnými zmenami. A že ľudské emisie čohokoľvek s tým nemajú nič spoločné.

Keď už sme pri tej paranoji, program malého raketoplánu bez ľudskej posádky prevzala po Obamových škrtoch v NASA armáda. Lietadlo X-37B dokáže vo vesmíre krúžiť mesiace, takže sa môže hrať na pilotovaný satelit i na zásobovaciu loď. Čo s ním armáda chce naozaj urobiť, vie asi iba ona sama - program vraj podlieha utajeniu. Tak len dúfajme, že nestojíme na začiatku nových pretekov v zbrojení.

Veľký úspech zažili aj morskí biológovia. Zistili, že vo svetových moriach žije oveľa viac druhov mikróbov, ako predpokladali aj tie najoptimistickejšie odhady. Teraz sa tvrdí, že oceány obýva najmenej dvadsať miliónov druhov rôznych mikrotvorov. Niektorí vedci pritom hovoria až o miliarde druhov. Príroda to zrejme zariadila tak, že príslušníkov jedného druhu je relatívne málo, no druhov je nesmierne veľa. Už len zistiť, prečo to vo vodách funguje práve takto.