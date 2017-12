Ubisoft si zaregistroval nové podtituly k hrám Assassin's Creed a Driver

24. apr 2010 o 14:30 Ján Kordoš

Podľa prvých informácií o hre by sa mal na v úlohe hlavnej postavy objaviť znovu Ezio. Plánované vydanie na koniec tohto roku je zatiaľ neoficiálne, avšak Ubisoft zrejme neplánuje meniť samotnú podstatu hrateľnosti, vytvorí len novú zápletku a prostredie. K plnohodnotnému zážitku by nám to stačiť mohlo.

Okrem domény assassinscreedbrotherhood.com si Ubisoft zaregistroval napríklad i driversanfranciscogame.com, z čoho môžeme usudzovať, že stále známa značka kombinujúca akciu a jazdenie v uliciach mesta sa presunie do San Francisca, mesta ako stvoreného pre naháňačky v autách. Značku Driver a vývojársky tím Reflections odkúpil Ubisoft už v roku 2006 od Atari za 26 miliónov dolárov, zatiaľ však pokračovanie Drivera neprišlo.

Bližšie informácia o oboch (potenciálnych) projektoch Assassin's Creed: Brotherhood a Driver: San Francisco sa zrejme dozvieme v priebehu niekoľkých mesiacov alebo na hernej výstave E3 2010.

Zdroj: VG247