Skateboardová séria Tony Hawk sa rozrastie o nový diel Shred

24. apr 2010 o 13:05 Ján Kordoš

Predajne sa príliš nedarilo ani poslednému dielu Ride, ktorý prišiel s možnosťou ovládania pomocou špeciálneho ovládača, skateboardu. Nič to nemení na tom, že to Activision nechce nechať sériu mŕtvu a v príprave je už ďalšie pokračovanie, ktorého názov bol oficiálne potvrdený samotným Activisionom a znie Tony Hawk: Shred. Bližšie informácie by mali na svetlo sveta vyplávať v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Kam sa teda séria vyberie a či sa dokáže vrátiť ku sláve prvých (približne) štyroch dielov, si však trúfne hádať málokto. Možno by séria viac zarobila, keby hra dostala názov Tony Hawk: Shrek, veď Activision na zelenú potvorku licenciu vlastní. Ale nemaľujme čerta na stenu.

Zdroj: Joystiq, Life in the Fast Line(obr.)