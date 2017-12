Električkám môže pomôcť Wi-Fi

Preferencia v doprave zrýchli električky a môže zvýšiť spoľahlivosť MHD.

22. apr 2010 o 20:00 Lucia Tkáčiková

Osemdesiat percent električiek jazdí dnes mimo ostatnej MHD. To je výhodou električiek, táto doprava by sa mala zatraktívniť aj zavedením preferencie. Za posledné roky ju totiž spomalili semafory.(Zdroj: – ARCHÍV SME)

BRATISLAVA. Električky by mohlo urýchliť Wi-Fi. Práve túto technológiu chce totiž použiť mesto pri semaforovej preferencii električiek. Tento projekt sa v meste pripravuje už niekoľko rokov. Zatiaľ sa však o ňom len hovorí.

Mesto teraz čaká, či projekt preferencie finančne podporí ministerstvo výstavby. „Ak ho nepodporí, verím, že po voľbách bude nové mestské zastupiteľstvo tak ústretové, že sa nájdu zdroje na preferenciu," hovorí Ján Zachar vedúci oddelenia koordinácie dopravných systémov a výstavby magistrátu. Dodal, že električky spomaľuje svetelná signalizácia. „Na jednej strane svetlá potrebujeme, aby sme zvýšili bezpečnosť, no na druhej strane je brzdou." Ak by tu semafory neexistovali, električky by mali podľa vyhlášky o cestnej premávke prednosť v oboch smeroch.

Električka a zelená vlna

„Keď chceme dosiahnuť stav, aký tu bol pred budovaním semaforov," vraví Zachar. „Musí električka dostávať zelenú vlnu aj na úkor ostatných."

Preferencia bratislavských električiek by mala fungovať prostredníctvom Wi-Fi technológie. Tento spôsob je vraj najmenej náročný a relatívne najjednoduchší. Nevyžaduje stavebné povolenie a kopanie. Preferencia by mala fungovať tak, že do radiča sa vyšle signál, ktorý zariadi, aby električka dostala v najbližšom možnom cykle zelenú. „Takto sme vytypovali na Račianskej radiále dvanásť kolíznych bodov," vraví Zachar. „Podobne určíme aj dvanásť kolíznych bodov na Vajnorskej radiále.

Preferencia pri Račianskej radiále má celkovo stáť 412 161, 75 eura s DPH.

Spoľahlivosť MHD

Ak by električka získala prednosť, mohla by svoju trasu prejsť o tri, štyri minúty rýchlejšie. „Vedeli by sme zrýchliť obeh električky bez toho, aby sme museli nasadiť ďalšie vozidlá," povedal Zachar. Dodal, že ušetrenú električku by potom dopravný podnik mohol využiť na inej radiále, alebo interval posilniť.

Dnes je situácia taká, že zdržovaním sa na križovatkách je spoľahlivosť eletričiek narušená. Michal Dekánek z občianskeho združenia mhd.sk povedal, že ak chytí spoj zelené, môže prísť aj tri minúty skôr, pri červených zas mešká.