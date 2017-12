Nový Batman až začiatkom budúceho roku

24. apr 2010 o 12:10 Ján Kordoš

Pokračovanie depresívneho masakru Batmana sa presunie z sanatória do ulíc Gothamu, kde bude Joker so svojimi kamarátmi robiť nepeknú šarapatu. Podľa CVG sa však nedočkáme tento rok, ako bolo pôvodne plánované. Vývoj neprebieha tak ako by mal a radšej ako vydať neplnohodnotnú hru, vývojári termín vydania presunuli na prvý štvrťrok 2011. Zároveň by tak hra mala získať širšie možnosti dominovania na trhu, ktorý býva(l) v predvianočnom období preplnený.

Batman: Arkham Asylum 2 nám teda bude pár mesiacov meškať, ale radšej si počkáme ako neskôr nadávať na typické pokračovanie bez chuti.

