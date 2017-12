Na najvyššiu úroveň v Battlefield: Bad Company 2 za necelých 300 hodín hrania

23. apr 2010 o 10:30

Medzi akčnými hrami súperia o priazeň hráčov dvaja sokovia: akčnejšie a rýchlejšie ladený Modern Warfare 2 od Infinity Ward a Battlefield: Bad Company 2 od EA DICE. Každému vyhovuje niečo iné, náš názor poznáte z recenzie multiplayeru k BC2, ale vedzte, že ide o čisto subjektivny pocit.

Na Bad Company 2 mnohých poteší i to, že sa nejedná o hru, v ktorej by ste rýchlo postupovali po úrovniach a po každej tretej hre za zvuku fanfár oslavovali postup o úroveň vyššie. Kým sa dostanete na úplný vrchol - čiže 50. úroveň - nejakú tú hodinku to potrvá. Podľa Joystiqu by to mohlo byť 282 hodín hrania čistého času, čo je 11 dní a 18 hodín neustáleho hrania. Podľa iných analýz je priemerný čas hráčov na získanie 50. úrovne potrebných 295 hodín hrania. Že sa to podarí málokomu, netreba dodávať.

Niekomu to môže pripadať ako zbytočný žrút času (ten, kto to nikdy nevyskúšal) a na seba prstom ukazovať nebude ani autor článku - ten sa na podobný čas dokáže uvoľniť pri ktoromkoľvek ročníku Football Manager (apage satanas).

Priemerné časy potrebné na získanie danej úrovne v Battlefield: Bad Company 2:

úroveň 1 - 10: 3-24 hodín hrania

úroveň 11-20: 25-44 hodín hrania

úroveň 21-30: 48-100 hodín hrania

úroveň 31-40: 111-221 hodín hrania

úroveň 41-50: 228-295 hodín hrania

Vidíte, keby ľudia po sebe radšej strieľali virtuálne a nie v skutočnom živote - času na to by mali dosť, že áno - bol by svet hneď krajší.

Zdroj: Joystiq, VG247