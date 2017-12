Vo Švédsku začal portál Zidango umožňovať posielanie multimediálnych správ

Štokholm 5. mája (TASR) - Nórsky Telenor mal začať vo Švédsku s možnosťou posielať z mobilného telefónu multimediálne správy (Multimedia Messaging Service/MMS).

5. máj 2002 o 17:56 © TASR 2002

Chcel si za ne účtovať 11 švédskych korún (SEK), no jeho vlastný prieskum ukázal, že mladí zákazníci sú ochotní zaplatiť maximálne 5 SEK (SMS vo Švédsku stoja medzi jednou a dvoma korunami). A tak je to malý portál Zidango, ktorý služby MMS v krajine rozbehol. Poslanie správy stojí päť korún.

Ako ďalej informuje švédsky denník Dagens Nyheter, jeden zo spoluzakladateľov Zidanga Dag Eklund však nevníma svoj portál ako konkurenciu veľkým operátorom, chápe ho skôr ako predzvesť toho, čo budú veľké firmy na svojich portáloch ponúkať.

Telia Mobile by mala začať s ponukou MMS služieb v druhej polovici tohto roka a predtým sa k cene služby nechce vyjadrovať. Podobný je i postoj Vodafone. "Testovali sme MMS viac než rok. Technicky to funguje, ale trh ešte nie je pripravený. Počkáme so začatím služieb, kým budú vhodné modely telefónov vo viacerých cenových skupinách," tvrdí Johan Holmgren z Vodafone.

Na švédskom trhu je dnes jediný model mobilného telefónu, s ktorým je možné MMS služby využiť. V súčasnosti predstavujú správy SMS 12 % z príjmov európskych operátorov. V priebehu dvoch rokov by sa počet poslaných správ mal podľa analýz zvýšiť o 14 %.

Aj keď začiatky MMS služieb budú pravdepodobne ťažké, očakáva sa, že multimediálne správy budú o päť-šesť rokov predstavovať asi tretinu všetkých poslaných správ.

(1 SEK = 4,561 SKK)