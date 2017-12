Ako pokračuje konflikt medzi Infinity Ward a Activisionom?

23. apr 2010 o 9:25 Ján Kordoš

Podľa zákulisných informácií z Activisionu však zrejme pôjde o ticho pred veľkou búrkou, výpoveď plánujú podať ďalší zamestnanci Infinity Ward. Tvorcovia úspešnej série Call of Duty - teda tí, čo zo zdravého jadra IW ešte ostalo - sa rozdelili na dva tábory. Jeden je nespokojný s momentálnou situáciou a práve tu dôjde zrejme k ďalším stratám a konečný počet odídených sa nezastaví na magickej trinástke. Druhá skupina chce pokračovať vo svojej práci a sústrediť sa výhradne na vývoj nových projektov pod známym menom, tým prvým vraj ide len o peniaze a preto húfne odchádzajú.

Nech je to akokoľvek, Activision sa napokon rozhodol vyplatiť odmeny za posledné Call of Duty: Modern Warfare 2 - nedostanú ich však tí, čo spoločnosť Activision dali zbohom a milióny si rozdelia tí, čo v Infinity Ward zostali. Bude preto zaujímavé sledovať kto zostane a kto odíde.

Je však až príliš vidieť, že Activision jednal rýchlo pod tlakom verejnosti, keďže škandál okolo Infinity Ward sa dostal i na stránky denníkov. Bobby Kotick, prezident Activisionu, odvtedy na verejnosti nevystúpil a nevyjadril sa k tomuto problému. Activision plánuje za najbližšie dva roky vydať tri Call of Duty hry: ešte tento rok to bude strieľačka zasadená do Vietnamu, na novom CoD projekte pracuje Sledgehammer Games a posledný titul bude čoskoro predstavený a je pravdepodobné, že sa ho chopí zmrzačené Infinity Ward.

Na druhú stranu tento tím dostane nový impulz, novú krv, nové nápady a možno zostaneme z výsledku všetci prekvapení. Na záver už len krátka informácia s dodatkom "čakali sme to" - Respawn Entertainment, štúdio, ktoré nedávno založili bývalí zakladatelia Infinity Ward, získalo päticu bývalých zamestnancov Infinity Ward.

A teraz videookienko. Vďaka za inšpiráciu, rozhodne potešila, už len nájsť spôsob ako to dať dohromady. Ale je piatok a dobrá hudba k nemu automaticky patrí - čo chcete počuť nabudúce?

Na začiatku Activision ponúkol nádejným a nadaným vývojárom z Infinity Ward finančné zabezpečenie s dodatkom...

... všetko vyzeralo ružovo, len nenásytný moloch chcel rok čo rok nové a nové strieľanie. Junáci v Infinity Ward cítili, že niečo nie je v poriadku a nejeden si pomyslel...

až to napokon dopadlo tak ako to dopadlo. A išli od nich.

