Spisovateľ Richard Morgan kritizuje herné zápletky, chce preraziť s Crysis 2

23. apr 2010 o 7:50 Ján Kordoš

Autor známy trojdielnou "hardboiled" kriminálnou sériou s prvkami cyberpunku a antihrdinom Takeshi Kovacsom sa pustil do príbehu Crysis 2, ktorému zmena zelenej džungle za betónovú v New Yorku istotne prospeje. Po ukončení prác na Crysis 2 by spisovateľ rád i naďalej spolupracoval s Electronic Arts na nových dobrodružstvách.

Podľa neho hráči nie sú príliš nároční na kvalitnú zápletku, nepotrpia si na poriadny príbeh a práve to chce Morgan zmeniť a ukázať hráčom i čosi iné ako "hamburgerovú" mentalitu príbehov s ďalšími a ďalšími pokračovaniami. Vo svojich novelách sa Morgan podľa vlastných slov snaží neustále priniesť čosi čerstvé, nové, neopozerané a odlišné od iných. Morgan sa už dopredu dištancuje od schémy príbehu Crysis 1 - nechce aby išlo o ďalšie pokračovanie.

Richard Morgan nedávno kritizoval biedny a predvídateľný príbeh série Halo, čo nahnevalo mnohých (amerických) priaznivcov série, no napriek príťažlivosti konceptu treba uznať, že ide o poľahky odhaliteľné a jednoduché napredovania v príbehu. Crysis 2 sa objaví na PC, Xbox 360 a Playstation 3 ku koncu tohto roku a keď prinesie kvalitne spracovaný príbeh, bude málokto protestovať. Herný svet by si zaslúžil viacero dobre napísaných zápletiek, Morgan nám ich možno môže dať.

Zdroj: VG247