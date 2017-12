iPod Touch: Need for Speed: Undercover - klopíme v zákrute

Zásadná otázka ako preniesť ovládanie pretekárskych hier na dotykový displej iPodu (a ďalší „i“ produktov) bola vyriešená behom okamihu: keď už prístroj odhryznutého jablka zvláda rozlíšiť naklonenie displeju, môžu hráči točiť samotným iPodom akoby mali v

22. apr 2010 o 23:10 Ján Kordoš

rukách volant. Tak sa i stalo a otázkou teda len zostáva, či to je prirodzené, zábavné a ako vlastne nie príliš podarený diel v konverzii na prenosnú platformu dopadol.

Pôvodný Undercover sa príliš nevydaril. V arkádovom návrate k dielom ako Hot Pursuit, High Stakes alebo s troškou nadhľadu i Undergroundu, proste absentovala zábavnosť ako taká. Jednoduché princípy jazdného modelu sú poľahky osvojiteľné a rezať zákruty po pár minútach praxe zvládol každý, avšak tak ako rýchlo príťažlivosť akčného pretekania so športiakmi prišla, tak i odišla. Po dvoch hodinách žiaľ mnohí začínali zívať nudou, čo sa odrazilo aj na slabých predajoch hry. Má teda zmysel konvertovať Undercover na iPod?

Jednoznačne áno – rýchle preteky s modifikovateľnými vozidlami (vylepšovania technické i vizuálne) sú skvelým spestrením na pár minút. Undercover pre iPod si vás totiž získa svojou rýchlosťou. Hardvérovo je iPod vybavený výborne a stíha bez problémov vykresliť trojrozmerné prostredie pred autom i vozidlo samotné. Predstavte si napríklad starý dobrý Lotus alebo akúkoľvek inú arkádu, ktorú je lepšie hrať z pohľadu kamery umiestnenej za vozidlom - len to je vizuálne príťažlivé i dnes. Modely vozidiel sú prekvapujúco detailné a hoci vás neprekvapia žiadne moderné efekty z konzol či PC, dianie na obrazovke vás úplne pohltí. Samotné prostredie je síce pomerne klaustrofobické a nikam okrem cesty sa nedostanete, no v tej rýchlosti nebudete vnímať, či má tá a tá budova 100 alebo 110 polygónov alebo ako detailné textúry domčekov nám tu zdobia ľavú stranu vozovky, že áno. Dôležité je, že to všetko okolo vás doslova fičí a dojem z rýchlosti tak plnohodnotne narastá so zlepšujúcim sa (alebo skôr zrýchľujúcim sa) vozovým parkom.

Ako sa to vôbec hrá? Princíp ovládania je jednoduchý: auto pridáva automaticky, položením prstu na displej brzdíte, potiahnutím smerom nahor dáte nitro. Zatáčate nakláňaním prístroja, akoby ste v rukách držali miniatúrny volant: ak zatočíte prudšie a viac, dostanete auto do šmyku, jemným naklonením provizórne upravujete smer jazdy. Funguje to bez veľkých problémov, všetko je na samotnom užívateľovi, či sa s týmto modelom ovládania stotožní. Prirodzené rozhodne nie je (pri zatáčaní nakláňate celý displej a do zákrut v skutočnosti málokto nakláňa i hlavu), spočiatku vám bude chvíľu trvať, kým nájdete správny grif v načasovaní a správnom naklonení, ale tu ide o čisto subjektívny pocit a vám môže tento spôsob plne vyhovovať alebo naopak vadiť.

Kariéra je tým najdôležitejším, postupne odomykajúce sa preteky v troch častiach mesta sú zlepené príbehom, ktorý môžete pokojne ignorovať, hoci na hrané sekvencie sa dá pozerať – ale len to, scenár je dosť jednoduchý, herecké výkony biedne. Ešteže slečny sú sporo odeté, pre nežnejšie čitateľky zas chlapci správne svalnatí a drsní. Čaká na vás hneď niekoľko druhov pretekov: klasický závod, KO pretek, kde vypadáva posledný jazdec (aj s vozidlom, haha), bezpečné dopravenie vozidla do garáže s maximálne určeným poškodením, naháňačka, kedy musíte súperovi ujsť na vybranú vzdialenosť alebo sa snažíte búraním do prekážok získať istý finančný obnos či búrate do daného počtu policajtov v časovom limite. Pestrá skladačka vydrží aspoň na zopár hodín, stále dopredu sa hrnúť nemusíte, pretože znovu sa dá spustiť i už vyhraný pretek a získate aspoň nejaké drobné, ktoré následne využijete pri zakúpení nového alebo vylepšení už vlastneného tátoša. Mamonári budú zbierať všetky drobné, aby mali garáž plnú. Na rýchle jazdy pri niekoľkominútovom čakaní ako stvorené.

Arkádový model si získa každého hráča, pretože vsádza na rýchlu a okamžitú zábavu. Zákruty vyberáte šmykom, bez akéhokoľvek poškodenia búrate, dosahujete extrémne rýchlosti – jednoducho poriadne adrenalínová jazda. To, čo sa neuchytilo na „veľkých“ platformách je pre iPod a iné prenosné zariadenia ako stvorené, pretože cieľová skupina nemá za potreby sedieť pri hre dlhé hodiny, ale chce instantnú zábavu. Presne to Undercover ponúka. Zvukové efekty sú pomerne skromné, ale omnoho viac sa budete tešiť z hudby. Soundtrack je – ako inak – nabúchaný, príjemne poháňa dopredu. A komu to vadí, môže zvuky i hudbu úplne vypnúť.

Výsledný verdikt je v tomto prípade jednoduchý: Undercover je pre iPod – na rozdiel od iných verzií – veľmi chytľavou zábavou. Akčnou, jednoduchou, ale rýchlou, príjemnou a príťažlivou. Arkádové autíčka trhajúce asfalt majú ten správny šmrnc, aby si vás získali.

Hodnotenie: 8 / 10