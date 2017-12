Zrušený expresný tender rezortu práce opäť ožil

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) vyhlásilo opätovne tender na nákup hardvéru a licencií v predpokladanej cene 9,1 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Novú verejnú súťaž vyhlásil rezort týždeň po tom, čo zrušil jeho expresnú

21. apr 2010 o 12:00 (sita)

verziu.

Dôvodom zrušenia súťaže so skrátenými lehotami bol podľa ministerstva fakt, že sa harmonogramy riešenia projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti posunuli tak, že pominul dôvod na súťaž so skrátenými lehotami.

Nové obstarávanie hardvérov a licencií formálne rozdelil rezort práce na dve časti. Prvou z nich, ktorá má byť hradená z fondov Európskej únie je dodávka hardvéru a licencií pre národný projekt "elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi". Na túto časť, hradenú z operačného programu Informatizácia spoločnosti stanovil rezort rozpočet vo výške 6,28 mil. eur bez DPH. Druhou časťou má byť podľa zverejneného oznamu o verejnom obstarávaní dodávka hardvéru a licencií pre samotné ministerstvo. Na túto časť hradenú zo štátneho rozpočtu vyčlenil rezort čiastku 2,82 mil. eur bez DPH. Jediným kritériom na výber víťaza bude najnižšia cena. Záujemcovia o účasť musia svoje ponuky predložiť najneskôr do 27. mája tohto roku.

Trikrát vyhlásená a dvakrát zrušená súťaž na hardvér a licencie štartovala pôvodne ešte v júli minulého roka ako súčasť tendra rezortu práce na komplexné systémové riešenie informačného systému v oblasti sociálnych dávok, poistenia a pomoci. Záujemcovia mohli svoje ponuky do tendra zasielať najneskôr do 24. augusta vlaňajšieho roku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR však pridelilo zákazky v úhrnnej hodnote 31,6 mil. eur len na jeho štyri časti spoločnostiam Softec, IBM Slovensko, Sevitech a InterWay až začiatkom marca tohto roku. Pre poslednú piatu časť tendra, teda dodávku hardvéru a licencií, nebola zmluva uzatvorená, preto ministerstvo vyhlásilo 29. marca tohto roku novú súťaž so skrátenými lehotami, čo odôvodnilo časovou tiesňou. Záujemcovia o účasť v tejto súťaži museli svoje ponuky zasielať najneskôr do 7 apríla tohto roku, teda na vypracovanie ponúk mali šesť pracovných dní rozdelených Veľkonočnými sviatkami.

Podľa stanoviska rezortu práce bola užšia súťaž vyhlásená so skrátenými lehotami kvôli tomu, že projekty financované z Operačného programu Informatizácia spoločnosti mali podľa harmonogramu míľnik pre implementáciu prvých systémov 66 dní po podpísaní zmluvy. Takýto expresný tender však rezort práce zrušil. "Vzhľadom na to, že sa v súčasnej dobe zosúlaďujú termíny nielen v rámci projektov, ale aj v rámci zmluvy o nenávratný finančný príspevok, harmonogramy riešenia projektov sa posunuli tak, že nie je dôvod na súťaž so skrátenými lehotami," uviedol pre agentúru SITA po jeho zrušení hovorca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Michal Stuška. Ako ďalej doplnil, ministerstvo sa rozhodlo na základe uvedených skutočností súťaž zrušiť a v rámci transparentnosti, súladu so zákonom o verejnom obstarávaní a po dohode s riadiacim orgánom operačného programu vyhlásiť novú verejnú súťaž na daný predmet zákazky. Výsledkom je aktuálne novovyhlásený tender na hardvér a licencie rozdelený na dve časti.