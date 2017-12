Armáda skúša raketoplán. Tají, načo jej bude

Nové lietadlo má na orbite krúžiť mesiace a bezpečne sa vrátiť na Zem. Americká armáda tají, na čo všetko chce nové lietadlo využívať.

21. apr 2010 o 15:47 Tomáš Vasilko





MYS CANAVERAL, BRATISLAVA. Vyzerá ako malý raketoplán, no posádku by ste v ňom hľadali márne. Na obežnej dráhe môže obiehať mesiace, po ktorých sa vráti na zem, len aby znova vyletel do vesmíru.

Infografiku po kliknutí zväčšíte.

Kým americká vesmírna agentúra NASA pomaly končí éru raketoplánov, ktoré 30 rokov vynášali do vesmíru astronautov aj techniku, americké vojenské letectvo s niečím, čo sa nápadne na raketoplán podobá, iba začína. Vo štvrtok majú po prvý raz poslať do vesmíru na testovaciu misiu vesmírne lietadlo X-37B.

Malý brat raketoplánu

Stroj s dĺžkou 8,8 metra a rozpätím 4,2 metra nemá posádku - vôbec po prvý raz tak do vesmíru poletí bezpilotné lietadlo. „Funguje na autopilota, doslova, celý zvyšok cesty,“ povedal pre portál Space.com Gary Payton, zástupca námestníka vesmírnych programov amerických vzdušných síl.

Lietadlo X-37 by malo podľa magazínu Air and Space lietať do výšky 200 až 900 kilometrov nad planétou (hranica vesmíru je vo výške 100 kilometrov). Na orbite Zeme môže krúžiť až deväť mesiacov, po ktorých by sa malo automaticky a bezpečne vrátiť na americkú leteckú základňu v Kalifornii.

Vesmírne lietadlo X-37 sa vyvíjalo takmer dve dekády. Na začiatku ho pripravovala NASA spolu s vývojármi firmy Boeing. Pre nedostatok peňazí ho neskôr prevzala americká armáda - presnejšie vojenské letectvo.

A to robí s dnešným testovacím letom X-37B tajnosti. „Úprimne, nevieme ani kedy sa vráti späť,“ povedal pre Christian Science Monitor Gary Payton.

Civilné či vojenské účely

Tajomstvom je zahalený najmä účel stroja, ktorý testuje americké letectvo. Podrobnosti skúšok, ktoré by mal robiť počas prvého testovacieho letu, dostávajú nálepku utajené.

Načo bude americkej armáde bezpilotné lietadlo, ktoré vydrží na orbite deväť mesiacov? Túto otázku si kladú viacerí, armáda totiž o účele stroja mlčí. Viacerí hovoria, že to Američanom umožní „militarizovať vesmír“.

„Tento nápad vám dáva možnosti na civilné aj vojenské využitie,“ povedal pre Christian Science Monitor analytik Chris Hellman. Armáda zatiaľ hovorí, že nové lietadlo im dovolí vykonávať vo vesmíre rôzne experimenty. Pomôže tiež do a z vesmíru posielať veci ako satelitné senzory či iné technológie.

Ak by sa náhodou na orbite lietadlo pokazilo, nie je to problém. „Budeme ho sledovať cez Tichý oceán a má nainštalovaný deštrukčný mechanizmus,“ povedal pre Space.com Payton.

Odborníci však hovoria, že nový stroj by mohla armáda využívať aj vojensky. Podľa nich by mohol X-37 slúžiť ako manévrovací satelit, ktorý môže špehovať nad nepriateľskými štátmi, prípadným snahám o zostrelenie by sa tiež dokázal vyhnúť. Nehovoriac o tom, čo všetko sa dá dať do nákladného priestoru.

Druhý testovací stroj by mali otestovať budúci rok. Či sa vyrobí viacero strojov, závisí od výsledkov.