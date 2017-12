Vrany dokážu používať tri nástroje. Naraz

Novozélandskí vedci dali voľne žijúcim vranám úlohu, na ktorej vyriešenie museli v správnom poradí použiť tri rôzne pomôcky.

21. apr 2010 o 15:36 SITA

BRATISLAVA. Vrany druhu Corvus moneduloides, ktoré žijú na tichomorskom ostrove Nova Kaledónia, dokážu k získaniu potravy použiť naraz tri rôzne pomôcky v správnom poradí. Zistili to novozélandskí vedci z The University of Auckland.

Tieto vrany sú jediným známym vtáčím druhom, ktorý si vo voľnej prírode dokáže zhotoviť a používať rôzne pomôcky. Experimentmi sa dokázalo, že tieto vtáky dokážu vynachádzať nové pomôcky aj z neznámych materiálov. Novozélandskí vedci teraz navyše zistili, že tieto vrany dokážu použiť až tri rôzne predmety v správnom poradí tak, aby sa pomocou nich dostali k potrave.

Odborníci za týmto účelom odchytili sedem jedincov tohto druhu, ktoré dočasne umiestnili vo voliére. Počas experimentu sa vtáky mali pokúsiť dostať k potrave, ktorú však mohli dosiahnuť iba pomocou dlhšej pomôcky. Bola však zastrčená medzi mriežkami škatuľky tak, že sa dala vybrať iba pomocou kratšej pomôcky. Tá bola zas šnúrkou spojená s bidlom, na ktorom vrana sedela.

Vtáky museli k získaniu potravy pochopiť, že najprv musia pomocou kratšej pomôcky získať tú dlhšiu a následne sa pomocou nej dostať k potrave.

Biológovia vrany rozdelili na dve skupiny, pričom tri jedince v prvej skupine si mohli každý krok vyskúšať najprv jednotlivo a až potom mali vyriešiť celú úlohu naraz. Všetkým trom sa to podarilo na prvý pokus. Druhá skupina musela celú úlohu splniť hneď bez toho, aby vedeli, kedy majú ktorú pomôcku využiť.

Napriek tomu sa to všetkým štyrom vranám podarilo, pričom najlepšiemu samcovi sa to podarilo hneď na prvý pokus. Pred tým, než sa do plnenia úlohy pustil, si celé zariadenie najprv 110 sekúnd obzeral. Ďalšej vrane sa podarilo úlohu splniť taktiež na prvý pokus, i keď ju najprv zmiatla prítomnosť šnúrky.

Zvyšné dva jedince potrebovali na splnenie úlohy tri, respektíve štyri pokusy. Podľa slov vedcov výsledky tohto

experimentu dokazujú, že krkavcovité vtáky sú veľmi inteligentné a vynaliezavé živočíchy, ktoré si dokážu

poradiť aj s komplikovanejšími úlohami.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.