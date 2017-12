FarmVille bude expandovať z Facebooku na mobilné telefóny a platformy Apple

20. apr 2010 o 15:25 Ján Kordoš

Znamená to, že rozšírenie virtuálnych farmárov sa dá očakávať na iné platformy, napríklad mobilné telefóny alebo iPod, iPhone či iPad. Zaregistrované domény ako farmvilleandroid.com, farmvilleipad.com či farmvilleiphone.com spoločnosťou DNStination Inc., ktorá vlastní aj oficiálnu stránku FarmVille je dostatočným dôkazom. Navyše vývojársky tím Zynga, ktorý za hrou stojí potvrdil, že má plány na expanziu na iné mobilné platformy, no momentálne nemôžu poskytnúť viac informácií.

Fenomén jednoduchších casual hier začína byť masovou záležitosťou. Navyše sa dá predpokladať, že by sa hra FarmVille istotne uchytila aj na Xbox Marketplace alebo Playstation Network.

Zdroj: Kotaku, Farmvilles(obrázok)