Apple stratilo prototyp nového iPhone

Inžinier z firmy Apple zabudol prototyp telefónu v pivárni. Svet sa tak dozvedel, ako vyzerá nový iPhone.

20. apr 2010 o 14:49 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Nemecké pivo opäť potvrdilo svoju spoločenskú hodnotu. Zdá sa, že aj vďaka nemu na svet unikol prototyp novej verzie populárneho telefónu iPhone.

Gary Powell, inžinier spoločnosti Apple, sa podľa technologického blogu Gizmodo v jeden marcový večer zastavil v nemeckej pivárni v kalifornskom meste Redwood City. „Podcenil som, aké dobré je nemecké pivo," bola posledná vec, ktorú Powell cez svoj iPhone pridal do profilu na Facebooku. Svoj mobil v bare napokon zabudol.

Nestalo by sa nič hrozné, ak by Powel netestoval prototyp očakávanej novej verzie telefónu, ktorú Apple plánovala odhaliť až o niekoľko mesiacov. Telefón si nakoniec našiel cestu do redakcie technologického blogu, odkiaľ sa o ňom dozvedel celý svet.

Tam ho totiž nafotili, otestovali a rozobrali na kúsky, aby potvrdili, že nejde o podvrh. Celú príhodu následne s radosťou zverejnili. Ukázalo sa, že telefón je pravý a túto informáciu nepriamo potvrdilo aj Apple, ktoré si zariadenia vyžiadalo späť.

Nebývalý únik

Úniky zariadení alebo informácií sú v technologickej branži pomerne bežnou vecou. Na dizajne a výrobe zariadení sa podieľajú stovky až tisíce ľudí a medzier na únik informácií je priveľa.

Apple je však povestná dôslednou vnútornou bezpečnosťou práve pri ochrane vyvíjaných produktov. Firma má tradíciu vo veľmi dobrom dávkovaní a utajovaní informácií a podobný incident bol doteraz nemysliteľný.

Prirodzene sa objavili aj špekulácie, že celý únik je v skutočnosti naplánovaná reklamná akcia Apple.

„V záujme toho človeka, ktorý ho stratil, dúfam, že je to len súčasť premyslenej marketingovej hry," povedal pre The New York Times analytik Paul Saffo. „Nemyslím si však, že je to veľmi pravdepodobné," dodal.

Nový iPhone

Dá sa predpokladať, že Apple už na telefóne veľa nezmení. Nový iPhone bude zrejme mať nový tvar. Bude menej oblý ako jeho predchodcovia. O niečo sa zmenší aj obrazovka. Rozlíšenie však výrazne vzrastie - obraz bude detailnejší. Telefón je tiež nenápadne ťažší ako jeho predchodcovia a má väčšiu batériu.

Na prednú stranu pribudne ďalšia kamera a kamera fotoaparátu sa tiež dočkala zlepšení. Na oficiálne odhalenie nového telefónu od Apple si však pravdepodobne počkáme ešte niekoľko mesiacov.