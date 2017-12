Nový dinosaurus mal na hlave baranidlo

20. apr 2010 o 10:03 TASR

Nový druh amerického dinosaura mal na hlave baranidlo. Dôvodom boli súboje samcov.

NEW HAVEN. Vedci objavili nový druh neveľkého dinosaura so špeciálnym kostným útvarom na hlave, určeným pre súboje čelnými zrážkami. V časopise Cretaceous Research to oznámil Nicholas Longrich z Yaleovej univerzity v New Havene (štát Connecticut, USA) s dvomi kolegami.

V Národnom parku Big Bend na juhozápade Texasu našli fosílie dosiaľ neznámeho dinosaura zo skupiny pachycephalosaurov, dvojnohých bylinožravých tvorov s hrubou lebkou. Telesné rozmery mal asi ako stredne veľký pes.

Pomenovali ho Texacephale langstoni. Prvá časť mena, rodová, znamená "texaská hlava", druhové meno je poctou paleontológovi Wannovi Langstonovi. Tvor žil v neskorej kriede, pred 70 až 80 miliónmi rokov. Zaujímavosťou je, že mal na vrchnej časti hlavy zhrubnutý kostný útvar veľký asi ako softbalová loptička, ktorý tak ako v prípade asi desiatky iných dinosaurích druhov slúžil ako baranidlo a ochranný štít pri súbojoch samcov.

Rozpoznať ho ako nový druh vedcom pomohlo porovnanie s príbuznými druhmi, ktorých fosílie sa našli na severe USA v štáte Montana a v Kanade. Na druhej strane však nový objav znamená ďalšiu podporu názoru, že dinosaury na juhu USA i na severe USA a v Kanade sa od seba líšili.

"Zdá sa, že nemigrovali po severoamerickom kontinente, ale boli to vzájomne dosť izolované populácie odlišných dinosaurov. Vždy keď v Texase nájdete zachované fosílie, napokon zistíte, že vyzerajú celkom inak ako tie zo severu," povedal Nicholas Longrich.

Iným dôležitým výsledkom je zistenie, že predmetná skupina dinosaurov sa pravdepodobne vyvinula v Severnej Amerike. Paleontológovia si dosiaľ mysleli, že to bolo v Ázii.



Zdroj: Komuniké Yale University z 19.4.2010