Obedná pauza: obed

V dnešnej Obednej pauze budete variť - kto by to bol povedal - obed. Virtuálny. Kritériom hodnotenia úspechu je váš odhad množstva a čas, za ktorý zvládnete potrebné úkony. What's for Dinner.

20. apr 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Myš.



Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.