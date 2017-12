V mori plávajú milióny neznámych druhov

Státisíce organizmov, ktoré sme doteraz nepoznali, objavili vedci v oceánoch i moriach. Nových mikróbov môže byť najmenej dvadsať miliónov druhov.

BRATISLAVA. Väčšinu z nich nikdy neuvidíte. A ak, tak len na fotografiách s veľkým zväčšením. Mikroorganizmy sú totiž pre náš zrak príliš drobné. Možno to je dôvodom, prečo vedci ešte donedávna predpokladali, že v mori žije len pol milióna rôznych druhov maličkých mikroživočíchov.

Výsledky dlhoročného výskumu ich však zaskočili: nové, a ešte stále konzervatívne odhady hovoria, že vo svetových oceánoch je najmenej dvadsať miliónov druhov rôznych mikróbov. Vyplýva to z programu Medzinárodného sčítania morských mikróbov, na ktorom sa zúčastňujú odborníci z mnohých krajín sveta.

Skúmali pritom vzorky z viac ako tisícky miest na Zemi.

Je ich akosi priveľa

Vedci síce prezerali vodu aj pod mikroskopmi, no predovšetkým analyzovali DNA vzoriek, ktoré získali.

Vlastné výsledky ich prekvapili, našli totiž státisíce nových druhov mikróbov: malé červy či baktérie. „Nálezy dramaticky rozšírili naše chápanie mikrobiálneho života v oceánoch,“ povedal pre magazín Nature Norman Pace z americkej University of Colorado.

„Vedci teraz otvorili dvere do celkom nového sveta, o ktorom sme predtým netušili.“ Záhadou je, prečo vo svetových moriach žije toľko rozličných druhov.

Rôznosť nad monopolom

Morskí biológovia totiž zistili, že jednotlivých mikroorganizmov rovnakého druhu nie je príliš veľa, skôr naopak. Príroda tak dala prednosť variabilite pred nadvládou úspešných jedincov. „Prečo je tak veľa druhov málo rozšírených mikróbov?“ pýta sa Mitch Sogin z massachusettských Morských biologických laboratórií. Odpovede môžu byť rôzne.

Niektorí vedci špekulujú, že každý z týchto organizmov by sa mohol špecializovať na vytváranie iných potrebných zložiek. Samy by tak nemohli fungovať, dokopy však predstavujú sebestačný ekosystém. Iný názor podľa Nature tvrdí, že toľko druhov príroda používa ako akýsi genetický rezervoár, zásobáreň, ktorá sa ukáže užitočnou v prípade ekologických či iných katastrof. Vždy by sa totiž našlo dosť organizmov, ktoré sa dokážu prispôsobiť novým podmienkam.

Teraz čaká vedeckú komunitu ešte zložitejšia úloha. Nielen spoznať koľko a akých žije v oceánoch mikroorganizmov, ale aj zistiť, aké sú ich úlohy či budúcnosť. Niektorí vedci totiž upozorňujú, že vplyv klimatických zmien práve na týchto malých obyvateľov morí je nejasný. Sú však základným kameňom biosféry. Bez nich by napríklad nebol planktón.