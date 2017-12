Skenovanie kníh môže byť jednoduchšie

Japonci majú nový spôsob, ako zdigitalizovať viazané knihy v rekordnom čase. Rýchla kamera nasníma rotujúce stránky knihy a softvér sa postará o to, aby sa nasnímané obrázky narovnali a zmenili na text.

19. apr 2010 o 9:58 Milan Gigel, (reuters, mg)

Na digitalizáciu 250 stranovej knihy stačí iba jedna minúta času. Nový skener nepotrebuje žiadny komplikovaný stroj na otáčanie stránok. Stačí ich iba nechať voľne padať, ako keď listujete niektorou z noviniek v kníhkupectve.

video //www.sme.sk/vp/14950/

Team stojaci za týmto projektom si od svojho projektu sľubuje mnoho. Myslí si, že celú technológiu možno zapuzdriť do jediného čipu, ktorý by mohol byť súčasťou mobilných zariadení. Čítačky kníh, mobily či počítače by tak dokázali prevetrať zaprášené knihy a umožniť ich čítanie kdekoľvek.