Activision reaguje na kauzu pokojne, končí s nim i tuzemský distribútor Cenega

19. apr 2010 o 9:25 Ján Kordoš

Reakcia Activisionu prišla až v rozhovore pre Los Angeles Times od prezidenta akciovej spoločnosti a prezidenta financií Activisionu, Thomasa Tippla. V odchode bývalých zamestnancov interného štúdia Infinity Ward nevidí žiadny problém. Podľa Tippla totiž Activision zaobchádza so svojimi vývojármi nadmieru dobre, ich model nezávislých štúdií zabezpečuje tvorcom kreatívnu slobodu, pokým vedenie Activisionu sa stará o nudnú, kancelársku činnosť a oni sa sústredia na samotnú tvorbu hier. Ak sú ich projekty úspešné, sú i náležite ohodnotení. Za ich prácu už Activision zaplatil milióny dolárov.

Vyzerá to, akoby sa teda nič dôležité nestalo. Tippl považuje všetkých za nahraditeľných. Mierne sarkastický pohľad na situáciu však odhalí absolútne nezmyselné reklamné prehlásenie, ktoré má s realitou pramálo spoločné. Prví odídení, zakladatelia Infinity Ward, West a Zampella, sa súdia s Activisionom o nevyplatené bonusy tímu v hodnote 36 miliónov dolárov a už dávnejšie vyjadrili svoju nespokojnosť so smerovaním série zadávaním vývoja ďalších dielov iným tímom.

Activision reaguje nekorektným zdržiavaním vývoja ďalšieho pokračovania, čo je však v kontraste s tvrdením Tippla o kreatívnej slobode. Už v minulosti prezident Activisionu, Bobby Kottick, prezradil, že budú zvyšovať ceny tých hier, ktoré si hráči kúpia i tak – narážal napríklad na zdraženie Modern Warfare 2 – u nás sa cena nezvyšovala, distribútor radšej znížil svoj zisk z predaja. Taktiež cena stiahnuteľných prídavkov v podobe pätice máp pre Modern Warfare 2 (z toho dve pochádzajú z prvého MW) za 15 dolárov nie je najmenšia.

Aby bolo do kotlíku Activisionu primiešané ešte jedno korenie: tuzemský distribútor, spoločnosť Cenega, zrušil spoluprácu s Activisionom a nebude dodávať ich hry na trh pod svojou značkou. A to i napriek tomu, že sa chystá vydanie očakávanej stratégie StarCraft II a u nás sú kupóny predplatených mesiacov k hraniu World of Warcraft, sú stále v kurze a navyše k obľúbenému WoW bude tento rok vydaný ďalší datadisk.

Podľa neoficiálnych informácií za to môžu premrštené požiadavky Activisionu, ktoré často stanovovali cenu odkupovaných hier vyššiu, než za akú sa u nás predávali, prípadne bol zisk distribútora mizivý až žiadny pri nákladoch na lokalizáciu manuálov a podobne. O distribúciu by sa podľa českého Eurogameru mala starať spoločnosť ABC Data s.r.o., ktorá je na hernom trhu nováčikom, no darí sa jej v oblasti predaja hardvéru. Už teraz sa predpokladá, že cena StarCraftu II by mohla dosiahnuť (a presiahnuť) 40 eur. Pre hráčov sa tak stane definitívne výhodnejšie hry kupovať v zahraničí.

Zdroj: LA Times, Kotaku, PR, Eurogamer