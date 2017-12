Microsoft má opravárov na chyby vo Windows

Padá vám internetový prehliadač, máte problém s pripojením k sieti, alebo nemáte žiadnu predstavu, ako robiť na počítači priebežnú údržbu? Microsoft k vám vyšle opravára, ktorý dá všetko na správnu mieru.

19. apr 2010 o 9:10 Milan Gigel, (mg)

Nie, nikto nezaklope na vaše vchodové dvere. Microsoft uvoľnil do obehu bezplatný nástroj Fix It Center, ktorý dokáže odstrániť časté problémy zmenou nastavení systému. Odhalí chybné nastavenia, vypnuté služby ale aj chýbajúce aktualizácie, ktoré by mohli nedostatky vyriešiť. Ide o centrálnu nadstavbu nad drobnými „opravnými nástrojmi“, ktoré boli doposiaľ k dispozícii každý samostatne.

Softvér možno stiahnuť na adrese fixitcenter.support.microsoft.com/Portal/, má to však malý nedostatok. Na komunikáciu v slovenčine zatiaľ nedorástol.