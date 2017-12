Nedýchať. Navrch má stále sopka

Sopka a sopečný popol, Albert Einstein, ale aj Barack Obama a jeho povel "ide sa na Mars". Aj taký bol tento týždeň vo vede.

18. apr 2010 o 8:43 Tomáš Prokopčák

Dôležitým odborníkom sa tento týždeň stal každý, kto sa dokázal fundovane vyjadriť na tému sopka či prúdenie vetrov. Príroda nám pripomenula, že položiť si korunu tvorstva na hlavu je síce ľahké, no ešte ľahšie je ju zhodiť.

Stačí k tomu jedna relatívne bezvýznamná islandská sopka, ktorá nie je ani obzvlášť veľká, ani silná. Jej popol však dokáže prerušiť európsku leteckú dopravu. Buďme optimisti, pretože keď takto chŕlila mikročastice naposledy, trvalo to dva roky. Nechcime si ani predstavovať Európu, v ktorej by lietadla tak dlho nelietali.

Štvrtok sme venovali Albertovi Einsteinovi. Práve dnes, 18. apríla uplynie 55 rokov od smrti tohto velikána vedy, ktorý zmenil naše nazeranie na vesmír. Ten sa z relatívne pokojného a ľahko vysvetliteľného miesta zmenil na ťažko uveriteľný zhluk dejov, v ktorom teórie mikrosveta akosi nespolupracujú s teóriami makrosveta. Napriek tomu je kozmos fascinujúce divadlo, a je úplne jedno, či náš vesmír je, alebo nie je uväznený v obrovskej červej diere.

V Kanade sa zrejme rozhodli, že medveďov grizzly majú dosť. Tak prečo ich pár nepostrieľať? Trochu to pripomína situáciu s turistami v Tatrách, ktorí vám budú tvrdiť čosi o strachu z premnožených dravcov. Akoby votrelcom bolo to zviera, a nie nejaký človek, ktorý vo voľnom čase rád „ochká“ nad nedotknutou prírodou.

Keď sa mu však táto „nedotknutá príroda“ postaví do cesty, zrazu začne tvrdiť, že jej až tak veľa netreba.

Americký prezident Barack Obama sa vyjadril jasne. Mesiaca vraj bolo dosť a ide sa na Mars. Astronauti by sa tam mali údajne pozrieť už o dvadsať rokov. Veľmi odvážne tvrdenie, dalo by sa zvolať. Najmä po tom, ako prezident stopol ostatný raketový program. Spojené štáty teraz zrejme nemajú prostriedok, ktorý by ich na ten Mars dopravil. Ale možno chce Obama pekne poprosiť Číňanov.

Minulý týždeň sme našich priaznivcov na sociálnej sieti Facebook vyzvali, aby nám posielali fotografie s ich predstavou „jari“. Objavili sa síce názory, prečo vraj iba na Facebooku a ako k tomu prídu tí, ktorí na podobných stránkach nefungujú? Nuž, jednoducho: keďže dávame prednosť kontaktu s ľuďmi, ktorí sa dokážu pod svoje názory aspoň podpísať, boli naši priaznivci práve na tejto sociálnej sieti čímsi odmenení.